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27.12.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 23 210 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
В 84 регионах за сутки подтверждено 23 210 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  1. Москва - 2239
  2. Санкт-Петербург - 1834
  3. Московская область - 1616
  4. Свердловская область - 554
  5. Иркутская область - 537
  6. Пермский край - 529
  7. Челябинская область - 519
  8. Красноярский край - 499
  9. Ростовская область - 494
  10. Краснодарский край - 484
  11. Самарская область - 478
  12. Алтайский край - 459
  13. Хабаровский край - 450
  14. Приморский край - 440
  15. Омская область - 380
  16. Воронежская область - 380
  17. Новосибирская область - 374
  18. Ленинградская область - 341
  19. Кемеровская область - 340
  20. Республика Башкортостан - 321
  21. Ставропольский край - 316
  22. Нижегородская область - 315
  23. Саратовская область - 303
  24. Волгоградская область - 288
  25. Пензенская область - 287
  26. Тюменская область - 285
  27. Тверская область - 283
  28. Архангельская область - 274
  29. Ульяновская область - 266
  30. Владимирская область - 255
  31. Ярославская область - 252
  32. Вологодская область - 251
  33. Амурская область - 236
  34. Тульская область - 222
  35. Республика Карелия - 220
  36. Кировская область - 216
  37. Липецкая область - 215
  38. Белгородская область - 209
  39. Тамбовская область - 208
  40. Брянская область - 200
  41. Смоленская область - 199
  42. Калужская область - 192
  43. Забайкальский край - 191
  44. Республика Коми - 190
  45. Калининградская область - 189
  46. Республика Бурятия - 187
  47. Астраханская область - 187
  48. Ханты-Мансийский автономный округ - 180
  49. Ивановская область - 177
  50. Орловская область - 171
  51. Мурманская область - 165
  52. Оренбургская область - 159
  53. Рязанская область - 156
  54. Курганская область - 153
  55. Псковская область - 152
  56. Новгородская область - 147
  57. Томская область - 134
  58. Республика Дагестан - 131
  59. Курская область - 130
  60. Сахалинская область - 126
  61. Республика Крым - 115
  62. Республика Хакасия - 110
  63. Республика Саха (Якутия) - 100
  64. Республика Татарстан - 100
  65. Ямало-Ненецкий автономный округ - 95
  66. Кабардино-Балкарская Республика - 95
  67. Республика Адыгея - 85
  68. Удмуртская Республика - 82
  69. Республика Мордовия - 80
  70. Республика Чувашия - 77
  71. Республика Северная Осетия-Алания - 75
  72. Чеченская Республика - 71
  73. Республика Ингушетия - 68
  74. Карачаево-Черкесская Республика - 65
  75. Севастополь - 59
  76. Костромская область - 57
  77. Республика Марий Эл - 56
  78. Республика Алтай - 31
  79. Камчатский край - 29
  80. Еврейская автономная область - 25
  81. Магаданская область - 20
  82. Республика Калмыкия - 13
  83. Республика Тыва - 11
  84. Ненецкий автономный округ - 6

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 415 230 случаев (+0,22%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва 0,03%
  • 3. Республика Калмыкия 0,04%
За последние сутки подтверждено 937 смертей
  • Москва 68
  • Санкт-Петербург 60
  • Московская область   52
  • Красноярский край    39
  • Воронежская область   38
  • Свердловская область  30
  • Челябинская область   29
  • Нижегородская область  24
  • Алтайский край 24
  • Республика Крым 23
  • Краснодарский край   23
  • Ставропольский край   21
  • Брянская область    20
  • Волгоградская область  20
  • Ростовская область   20
  • Республика Башкортостан 20
  • Республика Чувашия   20
  • Иркутская область    18
  • Самарская область    16
  • Тюменская область    15
  • Ивановская область   14
  • Республика Коми 14
  • Пермский край  14
  • Ульяновская область   14
  • Липецкая область    13
  • Тульская область    13
  • Ярославская область   13
  • Новосибирская область  12
  • Омская область 12
  • Вологодская область   11
  • Саратовская область   10
  • Республика Бурятия   10
  • Астраханская область  9
  • Оренбургская область  9
  • Забайкальский край   9
  • Рязанская область    8
  • Смоленская область   8
  • Псковская область    8
  • Кабардино-Балкарская Республика 8
  • Пензенская область   8
  • Республика Хакасия   8
  • Мурманская область   7
  • Ханты-Мансийский автономный округ    7
  • Белгородская область  6
  • Калужская область    6
  • Орловская область    6
  • Тамбовская область   6
  • Республика Северная Осетия - Алания   6
  • Республика Татарстан  6
  • Приморский край 6
  • Курская область 5
  • Республика Карелия   5
  • Ленинградская область  5
  • Хабаровский край    5
  • Костромская область   4
  • Республика Марий Эл   4
  • Курганская область   4
  • Кемеровская область   4
  • Еврейская автономная область  4
  • Владимирская область  3
  • Новгородская область  3
  • Республика Дагестан   3
  • Чеченская Республика  3
  • Республика Мордовия   3
  • Томская область 3
  • Республика Адыгея    2
  • Севастополь   2
  • Удмуртская Республика  2
  • Кировская область    2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Республика Саха (Якутия)    2
  • Амурская область    2
  • Республика Калмыкия   1
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Республика Алтай    1
  • Чукотский автономный округ   1

За весь период по России умерло 305 155 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 33 715 человек
  • Москва 2628
  • Московская область   2512
  • Самарская область    1267
  • Воронежская область   1257
  • Нижегородская область  924
  • Тюменская область    913
  • Санкт-Петербург 901
  • Иркутская область    863
  • Орловская область    822
  • Пермский край  796
  • Новгородская область  741
  • Костромская область   716
  • Курская область 715
  • Владимирская область  709
  • Курганская область   698
  • Пензенская область   673
  • Смоленская область   638
  • Ставропольский край   631
  • Псковская область    629
  • Алтайский край 627
  • Ярославская область   625
  • Красноярский край    600
  • Ленинградская область  558
  • Амурская область    542
  • Хабаровский край    533
  • Ростовская область   511
  • Челябинская область   508
  • Свердловская область  478
  • Омская область 413
  • Республика Марий Эл   404
  • Краснодарский край   399
  • Республика Башкортостан 394
  • Оренбургская область  372
  • Астраханская область  346
  • Томская область 345
  • Брянская область    342
  • Тверская область    341
  • Вологодская область   331
  • Ивановская область   330
  • Кемеровская область   298
  • Волгоградская область  297
  • Кировская область    259
  • Новосибирская область  242
  • Республика Карелия   222
  • Забайкальский край   222
  • Тульская область    210
  • Рязанская область    207
  • Калининградская область 197
  • Приморский край 195
  • Мурманская область   193
  • Ханты-Мансийский автономный округ    193
  • Республика Тыва 174
  • Калужская область    159
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 159
  • Республика Бурятия   156
  • Республика Мордовия   150
  • Республика Саха (Якутия)    140
  • Архангельская область  121
  • Республика Татарстан  110
  • Ульяновская область   110
  • Республика Северная Осетия - Алания   109
  • Республика Крым 107
  • Сахалинская область   105
  • Удмуртская Республика  103
  • Белгородская область  102
  • Республика Дагестан   102
  • Саратовская область   101
  • Липецкая область    96
  • Тамбовская область   88
  • Севастополь   88
  • Карачаево-Черкесская Республика 85
  • Чеченская Республика  78
  • Кабардино-Балкарская Республика 73
  • Республика Ингушетия  61
  • Республика Чувашия   59
  • Республика Коми 57
  • Камчатский край 54
  • Еврейская автономная область  54
  • Республика Адыгея    43
  • Магаданская область   35
  • Республика Алтай    22
  • Республика Хакасия   22
  • Республика Калмыкия   16
  • Чукотский автономный округ   5
  • Ненецкий автономный округ    4

За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 293 486.

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