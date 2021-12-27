За сутки в России подтверждено 23 210 случаев COVID-19 в 84 регионах

В 84 регионах за сутки подтверждено 23 210 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- Москва - 2239
- Санкт-Петербург - 1834
- Московская область - 1616
- Свердловская область - 554
- Иркутская область - 537
- Пермский край - 529
- Челябинская область - 519
- Красноярский край - 499
- Ростовская область - 494
- Краснодарский край - 484
- Самарская область - 478
- Алтайский край - 459
- Хабаровский край - 450
- Приморский край - 440
- Омская область - 380
- Воронежская область - 380
- Новосибирская область - 374
- Ленинградская область - 341
- Кемеровская область - 340
- Республика Башкортостан - 321
- Ставропольский край - 316
- Нижегородская область - 315
- Саратовская область - 303
- Волгоградская область - 288
- Пензенская область - 287
- Тюменская область - 285
- Тверская область - 283
- Архангельская область - 274
- Ульяновская область - 266
- Владимирская область - 255
- Ярославская область - 252
- Вологодская область - 251
- Амурская область - 236
- Тульская область - 222
- Республика Карелия - 220
- Кировская область - 216
- Липецкая область - 215
- Белгородская область - 209
- Тамбовская область - 208
- Брянская область - 200
- Смоленская область - 199
- Калужская область - 192
- Забайкальский край - 191
- Республика Коми - 190
- Калининградская область - 189
- Республика Бурятия - 187
- Астраханская область - 187
- Ханты-Мансийский автономный округ - 180
- Ивановская область - 177
- Орловская область - 171
- Мурманская область - 165
- Оренбургская область - 159
- Рязанская область - 156
- Курганская область - 153
- Псковская область - 152
- Новгородская область - 147
- Томская область - 134
- Республика Дагестан - 131
- Курская область - 130
- Сахалинская область - 126
- Республика Крым - 115
- Республика Хакасия - 110
- Республика Саха (Якутия) - 100
- Республика Татарстан - 100
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 95
- Кабардино-Балкарская Республика - 95
- Республика Адыгея - 85
- Удмуртская Республика - 82
- Республика Мордовия - 80
- Республика Чувашия - 77
- Республика Северная Осетия-Алания - 75
- Чеченская Республика - 71
- Республика Ингушетия - 68
- Карачаево-Черкесская Республика - 65
- Севастополь - 59
- Костромская область - 57
- Республика Марий Эл - 56
- Республика Алтай - 31
- Камчатский край - 29
- Еврейская автономная область - 25
- Магаданская область - 20
- Республика Калмыкия - 13
- Республика Тыва - 11
- Ненецкий автономный округ - 6
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 415 230 случаев (+0,22%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва 0,03%
- 3. Республика Калмыкия 0,04%
За последние сутки подтверждено 937 смертей
- Москва 68
- Санкт-Петербург 60
- Московская область 52
- Красноярский край 39
- Воронежская область 38
- Свердловская область 30
- Челябинская область 29
- Нижегородская область 24
- Алтайский край 24
- Республика Крым 23
- Краснодарский край 23
- Ставропольский край 21
- Брянская область 20
- Волгоградская область 20
- Ростовская область 20
- Республика Башкортостан 20
- Республика Чувашия 20
- Иркутская область 18
- Самарская область 16
- Тюменская область 15
- Ивановская область 14
- Республика Коми 14
- Пермский край 14
- Ульяновская область 14
- Липецкая область 13
- Тульская область 13
- Ярославская область 13
- Новосибирская область 12
- Омская область 12
- Вологодская область 11
- Саратовская область 10
- Республика Бурятия 10
- Астраханская область 9
- Оренбургская область 9
- Забайкальский край 9
- Рязанская область 8
- Смоленская область 8
- Псковская область 8
- Кабардино-Балкарская Республика 8
- Пензенская область 8
- Республика Хакасия 8
- Мурманская область 7
- Ханты-Мансийский автономный округ 7
- Белгородская область 6
- Калужская область 6
- Орловская область 6
- Тамбовская область 6
- Республика Северная Осетия - Алания 6
- Республика Татарстан 6
- Приморский край 6
- Курская область 5
- Республика Карелия 5
- Ленинградская область 5
- Хабаровский край 5
- Костромская область 4
- Республика Марий Эл 4
- Курганская область 4
- Кемеровская область 4
- Еврейская автономная область 4
- Владимирская область 3
- Новгородская область 3
- Республика Дагестан 3
- Чеченская Республика 3
- Республика Мордовия 3
- Томская область 3
- Республика Адыгея 2
- Севастополь 2
- Удмуртская Республика 2
- Кировская область 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Амурская область 2
- Республика Калмыкия 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Республика Алтай 1
- Чукотский автономный округ 1
За весь период по России умерло 305 155 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 33 715 человек
- Москва 2628
- Московская область 2512
- Самарская область 1267
- Воронежская область 1257
- Нижегородская область 924
- Тюменская область 913
- Санкт-Петербург 901
- Иркутская область 863
- Орловская область 822
- Пермский край 796
- Новгородская область 741
- Костромская область 716
- Курская область 715
- Владимирская область 709
- Курганская область 698
- Пензенская область 673
- Смоленская область 638
- Ставропольский край 631
- Псковская область 629
- Алтайский край 627
- Ярославская область 625
- Красноярский край 600
- Ленинградская область 558
- Амурская область 542
- Хабаровский край 533
- Ростовская область 511
- Челябинская область 508
- Свердловская область 478
- Омская область 413
- Республика Марий Эл 404
- Краснодарский край 399
- Республика Башкортостан 394
- Оренбургская область 372
- Астраханская область 346
- Томская область 345
- Брянская область 342
- Тверская область 341
- Вологодская область 331
- Ивановская область 330
- Кемеровская область 298
- Волгоградская область 297
- Кировская область 259
- Новосибирская область 242
- Республика Карелия 222
- Забайкальский край 222
- Тульская область 210
- Рязанская область 207
- Калининградская область 197
- Приморский край 195
- Мурманская область 193
- Ханты-Мансийский автономный округ 193
- Республика Тыва 174
- Калужская область 159
- Ямало-Ненецкий автономный округ 159
- Республика Бурятия 156
- Республика Мордовия 150
- Республика Саха (Якутия) 140
- Архангельская область 121
- Республика Татарстан 110
- Ульяновская область 110
- Республика Северная Осетия - Алания 109
- Республика Крым 107
- Сахалинская область 105
- Удмуртская Республика 103
- Белгородская область 102
- Республика Дагестан 102
- Саратовская область 101
- Липецкая область 96
- Тамбовская область 88
- Севастополь 88
- Карачаево-Черкесская Республика 85
- Чеченская Республика 78
- Кабардино-Балкарская Республика 73
- Республика Ингушетия 61
- Республика Чувашия 59
- Республика Коми 57
- Камчатский край 54
- Еврейская автономная область 54
- Республика Адыгея 43
- Магаданская область 35
- Республика Алтай 22
- Республика Хакасия 22
- Республика Калмыкия 16
- Чукотский автономный округ 5
- Ненецкий автономный округ 4
За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 293 486.