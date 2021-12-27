За сутки в России подтверждено 23 210 случаев COVID-19 в 84 регионах

В 84 регионах за сутки подтверждено 23 210 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое Москва - 2239 Санкт-Петербург - 1834 Московская область - 1616 Свердловская область - 554 Иркутская область - 537 Пермский край - 529 Челябинская область - 519 Красноярский край - 499 Ростовская область - 494 Краснодарский край - 484 Самарская область - 478 Алтайский край - 459 Хабаровский край - 450 Приморский край - 440 Омская область - 380 Воронежская область - 380 Новосибирская область - 374 Ленинградская область - 341 Кемеровская область - 340 Республика Башкортостан - 321 Ставропольский край - 316 Нижегородская область - 315 Саратовская область - 303 Волгоградская область - 288 Пензенская область - 287 Тюменская область - 285 Тверская область - 283 Архангельская область - 274 Ульяновская область - 266 Владимирская область - 255 Ярославская область - 252 Вологодская область - 251 Амурская область - 236 Тульская область - 222 Республика Карелия - 220 Кировская область - 216 Липецкая область - 215 Белгородская область - 209 Тамбовская область - 208 Брянская область - 200 Смоленская область - 199 Калужская область - 192 Забайкальский край - 191 Республика Коми - 190 Калининградская область - 189 Республика Бурятия - 187 Астраханская область - 187 Ханты-Мансийский автономный округ - 180 Ивановская область - 177 Орловская область - 171 Мурманская область - 165 Оренбургская область - 159 Рязанская область - 156 Курганская область - 153 Псковская область - 152 Новгородская область - 147 Томская область - 134 Республика Дагестан - 131 Курская область - 130 Сахалинская область - 126 Республика Крым - 115 Республика Хакасия - 110 Республика Саха (Якутия) - 100 Республика Татарстан - 100 Ямало-Ненецкий автономный округ - 95 Кабардино-Балкарская Республика - 95 Республика Адыгея - 85 Удмуртская Республика - 82 Республика Мордовия - 80 Республика Чувашия - 77 Республика Северная Осетия-Алания - 75 Чеченская Республика - 71 Республика Ингушетия - 68 Карачаево-Черкесская Республика - 65 Севастополь - 59 Костромская область - 57 Республика Марий Эл - 56 Республика Алтай - 31 Камчатский край - 29 Еврейская автономная область - 25 Магаданская область - 20 Республика Калмыкия - 13 Республика Тыва - 11 Ненецкий автономный округ - 6 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 415 230 случаев (+0,22%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,03%

3. Республика Калмыкия 0,04% За последние сутки подтверждено 937 смертей Москва 68

Санкт-Петербург 60

Московская область 52

Красноярский край 39

Воронежская область 38

Свердловская область 30

Челябинская область 29

Нижегородская область 24

Алтайский край 24

Республика Крым 23

Краснодарский край 23

Ставропольский край 21

Брянская область 20

Волгоградская область 20

Ростовская область 20

Республика Башкортостан 20

Республика Чувашия 20

Иркутская область 18

Самарская область 16

Тюменская область 15

Ивановская область 14

Республика Коми 14

Пермский край 14

Ульяновская область 14

Липецкая область 13

Тульская область 13

Ярославская область 13

Новосибирская область 12

Омская область 12

Вологодская область 11

Саратовская область 10

Республика Бурятия 10

Астраханская область 9

Оренбургская область 9

Забайкальский край 9

Рязанская область 8

Смоленская область 8

Псковская область 8

Кабардино-Балкарская Республика 8

Пензенская область 8

Республика Хакасия 8

Мурманская область 7

Ханты-Мансийский автономный округ 7

Белгородская область 6

Калужская область 6

Орловская область 6

Тамбовская область 6

Республика Северная Осетия - Алания 6

Республика Татарстан 6

Приморский край 6

Курская область 5

Республика Карелия 5

Ленинградская область 5

Хабаровский край 5

Костромская область 4

Республика Марий Эл 4

Курганская область 4

Кемеровская область 4

Еврейская автономная область 4

Владимирская область 3

Новгородская область 3

Республика Дагестан 3

Чеченская Республика 3

Республика Мордовия 3

Томская область 3

Республика Адыгея 2

Севастополь 2

Удмуртская Республика 2

Кировская область 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Республика Саха (Якутия) 2

Амурская область 2

Республика Калмыкия 1

Карачаево-Черкесская Республика 1

Республика Алтай 1

Чукотский автономный округ 1 За весь период по России умерло 305 155 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 33 715 человек Москва 2628

Московская область 2512

Самарская область 1267

Воронежская область 1257

Нижегородская область 924

Тюменская область 913

Санкт-Петербург 901

Иркутская область 863

Орловская область 822

Пермский край 796

Новгородская область 741

Костромская область 716

Курская область 715

Владимирская область 709

Курганская область 698

Пензенская область 673

Смоленская область 638

Ставропольский край 631

Псковская область 629

Алтайский край 627

Ярославская область 625

Красноярский край 600

Ленинградская область 558

Амурская область 542

Хабаровский край 533

Ростовская область 511

Челябинская область 508

Свердловская область 478

Омская область 413

Республика Марий Эл 404

Краснодарский край 399

Республика Башкортостан 394

Оренбургская область 372

Астраханская область 346

Томская область 345

Брянская область 342

Тверская область 341

Вологодская область 331

Ивановская область 330

Кемеровская область 298

Волгоградская область 297

Кировская область 259

Новосибирская область 242

Республика Карелия 222

Забайкальский край 222

Тульская область 210

Рязанская область 207

Калининградская область 197

Приморский край 195

Мурманская область 193

Ханты-Мансийский автономный округ 193

Республика Тыва 174

Калужская область 159

Ямало-Ненецкий автономный округ 159

Республика Бурятия 156

Республика Мордовия 150

Республика Саха (Якутия) 140

Архангельская область 121

Республика Татарстан 110

Ульяновская область 110

Республика Северная Осетия - Алания 109

Республика Крым 107

Сахалинская область 105

Удмуртская Республика 103

Белгородская область 102

Республика Дагестан 102

Саратовская область 101

Липецкая область 96

Тамбовская область 88

Севастополь 88

Карачаево-Черкесская Республика 85

Чеченская Республика 78

Кабардино-Балкарская Республика 73

Республика Ингушетия 61

Республика Чувашия 59

Республика Коми 57

Камчатский край 54

Еврейская автономная область 54

Республика Адыгея 43

Магаданская область 35

Республика Алтай 22

Республика Хакасия 22

Республика Калмыкия 16

Чукотский автономный округ 5

Ненецкий автономный округ 4 За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 293 486. В ВОЗ назвали условия для окончания пандемии коронавируса в 2022 году