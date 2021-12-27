Трутнев: Дальневосточники смогут купить льготные авиабилеты с января

Жители Дальнего Востока должны получить возможность покупать субсидируемые авиабилеты с января. Об этом заявил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе совещания о субсидировании авиаперевозок в регионе.

При этом следует ограничить число таких билетов, которые может приобрести один пассажир, подчеркнул он.

"Если не ограничить количество, то может получиться так, что кому-то достанется много средств государственной поддержки, а кто-то не сможет приобрести дешевый билет. А ведь возможность купить такой билет должны получить все дальневосточники", - сказал Трутнев.

По итогам совещания вице-премьер поручил Минтрансу дополнительно проработать вопрос о корректировке параметров софинансирования со стороны федерального бюджета для субсидирования местных авиаперевозок.