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27.12.2021 14:57
Рубрика: Экономика

Трутнев: Дальневосточники смогут купить льготные авиабилеты с января

Текст: Матвей Линник
Жители Дальнего Востока должны получить возможность покупать субсидируемые авиабилеты с января. Об этом заявил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе совещания о субсидировании авиаперевозок в регионе.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Перелеты по 20 маршрутам Дальнего Востока стали доступнее

При этом следует ограничить число таких билетов, которые может приобрести один пассажир, подчеркнул он.

"Если не ограничить количество, то может получиться так, что кому-то достанется много средств государственной поддержки, а кто-то не сможет приобрести дешевый билет. А ведь возможность купить такой билет должны получить все дальневосточники", - сказал Трутнев.

По итогам совещания вице-премьер поручил Минтрансу дополнительно проработать вопрос о корректировке параметров софинансирования со стороны федерального бюджета для субсидирования местных авиаперевозок.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Вице-премьеры ДФО

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