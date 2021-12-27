У экс-руководителя аэропорта Якутска взыскали 3,6 млн рублей за взятки

Возместить в доход Российской Федерации незаконно полученные 3,6 миллиона рублей пришлось по решению Якутского городского суда бывшему генеральному директору АО "Аэропорт Якутск". Мужчину признали виновными в получении взяток.

Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, деньги осужденный, являясь руководителем воздушной гавани, получал с 2016 по 2018 годы, совершая некие действия в пользу взяткодателя и представляемых им лиц.

Транспортная прокуратура отправила в суд иск о признании сделок незаконными. Требование удовлетворили. Решение суда вступило в силу, необходимую сумму с виновного взыскали.