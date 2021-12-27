В Амурске спасли ребенка, гулявшего раздетым в 30-градусный мороз

В Хабаровском крае прокуратура проводит проверку после публикаций в местных СМИ о трехлетнем мальчике, который раздетым гулял по Амурску в тридцатиградусный мороз.

По сообщениям, появившимся в Сети, ребенка, прыгавшего по сугробам на проспекте Мира почти голышом, заметил водитель скорой помощи, приехавшей на вызов. Сначала мужчине показалось, что мальчик так закаляется, но когда пригляделся, то увидел, что тот плачет от боли. Подбежав к малышу, он набросил на него теплую куртку и отнес в машину. Ждать бригаду не стал, а сразу помчался с ним в больницу.

Как выяснилось, на улицу ребенок выскочил, пока его родители выпивали. Не заметив отсутствия сына, они закрыли входную дверь, и он не смог вернуться в квартиру. Врачи диагностировали у мальчика серьезные обморожения.

Правоохранители выясняют подробности случившегося.

"В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении прокуратуры.