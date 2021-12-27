В Бурятии отца и сына задержали за убийство с расчленением

Сотрудники полиции в Северобайкальске задержали двух местных жителей, подозреваемых в жестоком убийстве 38-летней женщины. Ее тело со следами расчленения правоохранители нашли в багажнике машины, припаркованной около одного из многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Республике Бурятия.

Выйти на след преступников полицейским помогла жительница того же дома. Вечером 26 декабря она обратила внимание на следы крови в подъезде, а затем увидела, как ее соседи - отец и сын - вынесли на улицу большой мешок и стали грузить его в багажник. Обеспокоенная женщина тут же позвонила в полицию. Прибывшие спустя несколько минут сотрудники Госавтоинспекции открыли машину и нашли там человеческие останки.

Как добавили в СУ СК, оба злоумышленника в момент задержания были пьяны, допросить их не удалось. Во время обыска в квартире полицейские нашли под ванной топор и два ножа, которые, как считают следователи, и стали орудиями убийства. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Правоохранители выясняют все обстоятельства преступления. Точную причину смерти потерпевшей установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.