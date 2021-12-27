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27.12.2021 04:35
Рубрика: Общество

В Петропавловске-Камчатском отменили занятия в школах из-за циклона

Текст: Дина Непомнящая

На Камчатский край в ночь на 26 декабря обрушился Тихоокеанский циклон. Он принес на полуостров сильный ветер и метель. В связи с непогодой 27 декабря в школах Петропавловска-Камчатского отменили уроки сначала первой, а чуть позже и второй смены.

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Как отмечают в администрации краевой столицы, занятий не будет также и в учреждениях дополнительного образования.

"Непростая ситуация складывается в районе от улицы Индустриальная до Завойко и других муниципальных направлениях. Отмечается недостаточная видимость, на дорогах переметы", - сообщают в пресс-службе мэрии.

В городе устраняют последствия циклона. В первую очередь стремятся нормализовать транспортное и пешеходное движение. Особое внимание уделяют дорогам рядом с объектами социальной сферы, автобусным остановкам. До улучшения погодных условий жителям рекомендуют как можно меньше бывать на улице, по возможности оставаться дома и не пользоваться личным транспортом.

По информации ГУ МЧС Камчатки, влияние Тихоокеанского циклона сохранится до 28 декабря. Отреагировать на любые чрезвычайные происшествия готовы две группы спасателей. На 17 километре трассы морпорт - аэропорт, развернули мобильный пункт обогрева для водителей.

Кроме того, согласно сообщению администрации Петропавловска-Камчатского, с полудня 27 декабря по 30 декабря включительно в городе объявлена лавинная опасность на горных территориях. Рекомендуется воздержаться от катания на лыжах, сноубордах и снегоходах и соблюдать осторожность при любых прогулках в черте города.

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