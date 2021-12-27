В Приморье медведь напал на человека

Медведь напал на человека в районе поселка Преображение в Приморском крае. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу администрации Лазовского муниципального округа Юрия Мосальского.
ЧП произошло в минувшее воскресенье. Зверь напал на 57-летнего мужчину, когда тот собирал дрова. Сейчас пострадавший находится в больнице в Находке.
"Егеря уже второй день работают, ищут медведя", - сказал Мосальский.
Специалисты выяснят, что стало причиной агрессивного поведения животного и почему он не залег в спячку.