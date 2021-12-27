В Приморье выяснили причины гибели самолета Ли-2 в 1951 году

Участники поискового объединения "АвиаПоиск" совместно с сотрудниками Следственного управления СК РФ по Приморскому краю установили обстоятельства крушения самолета Ли-2 в 1951 году на горе Лысой. Об этом сообщается на странице организации в Instagram.

Ранее ходило немало легенд о причинах гибели самолета и экипажа. Говорили, что на воздушном судне летали генералы и полковники, перевозили большие суммы денег, что рейс был засекречен, а всех погибших похоронили на месте. Мистики трагедии добавлял деревянный крест на вершине горы.

Активисты "АвиаПоиска" выяснили, что Ли-2 разбился почти у самой вершины горы Лысой (1241 метров) в районе села Новая Москва Шкотовского района. Это произошло 17 октября 1951 года. В 15:30 транспортник с номером 18422510 взлетел с аэродрома "Унаши". Он выполнял задачу по переброске технического состава и имущества на аэродром "Покровка", где проводились общевойсковые учения 5-й армии. На борту были шесть членов экипажа и 21 пассажир.

Самолет шел в плотной облачности, и через 20 минут после взлета в прямолинейном полете врезался в склон горы Лысой. Погибли все члены экипажа и четверо пассажиров-военнослужащих. 17 выживших доставили в Шкотовский военный госпиталь. Одного человека найти так и не удалось.

"АвиаПоиск" планирует установить памятную доску на месте крушения.