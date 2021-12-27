В Забайкалье открылся виртуальный новогодний дом ремесел

Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края создал виртуальный новогодний дом ремесел - сайт, посвященный традиционным ремеслам, технологиям и техникам местных народов.

Его открытие приурочили к наступлению Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, которым объявлен 2022 год.

На портале уже появились шесть видеоуроков по созданию традиционных тряпичных кукол "Отдарок за подарок" и "Ангелок", пошиву бурятской шапки, плетению тесемки "Сохимол", созданию нагрудного бурятского украшения "Энгэр" и маски колядовщика "Коза". Организаторы обещают, что вскоре мастер-классов станет больше.

Сайт включает и другие интересные разделы. "Адвент-календарь" предлагает задания для детей и взрослых, которые помогут создать новогоднее настроение. А "Это интересно" рассказывает увлекательные истории о народных промыслах.

"Новогодняя тема располагает к зимним ремеслам, поэтому здесь размещена информация о технологии изготовления унтов, истории праздника Нового года. Вскоре раздел пополнится репортажами о выделке войлока, видеороликами о семейском и бурятском зимних костюмах", - отмечают в министерстве культуры Забайкалья.

В дальнейшем в доме ремесел будет появляться тематическая информация к Масленице, Пасхе и другим праздникам.

В 2022 году на сайте появится еще один раздел "Мастеровая лавка". Он позволит объединить местных мастеров и создать электронный каталог их работ.