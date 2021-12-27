СК начал проверку по факту аварийной посадки вертолета в Удмуртии

В Удмуртии выясняются обстоятельства аварийной посадки вертолета Ми-2. Днем 27 декабря воздушное судно совершило жесткое приземление в Увинском районе республики.

Вертолет, принадлежащий Казанскому авиапредприятию, патрулировал нефтепровод. На борту находилось два человека - пилот и пассажир. По информации пресс-службы главы и правительства региона, они живы, пилот сам позвонил по телефону спасения 112.

Как сообщили в СК на транспорте, непосредственно перед потерей связи, командир вертолета сообщил о нештатной ситуации. Следователи выехали на место происшествия, проводится проверка, выясняются все обстоятельства ЧП.