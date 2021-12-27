Предпринимательца заплатит 4,5 млн за взятку удмуртскому экс-министру

В законную силу вступил приговор в отношении предпринимательницы, давшей взятку бывшему министру строительства Удмуртии. Как установило следствие, руководитель ООО заплатила чиновнику 4,5 миллиона рублей за заключение договоров на разработку проектно-сметной документации между ее предприятием и республиканским ГУПом.

Речь шла о строительстве ФАПов в районах республики. Причастность 47-летней жительницы Белгородской области удалось доказать с помощью совместных оперативных действий сотрудников ФСб двух регионов.

С учетом полного признания обвиняемой вины и ее раскаяния в содеянном суд наказал ее двумя годами лишения свободы условно. Кроме того, женщина обязана заплатить штраф в 4,5 миллиона рублей.

Бывшего руководителя министерства строительства Удмуртии Ивана Ястреба задержали в ноябре прошлого года. Его обвинили в получении взяток на общую сумму в 14 миллионов рублей и мошенничестве с использованием служебного положения. Сегодня мужчина ожидает решения суда. В деле экс-министра 23 тома.