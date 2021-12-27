Упавший в Удмуртии вертолет ищут спасатели на снегоходах и десантники

К поиску места аварийной посадки вертолета в Удмуртии следует наземная группировка МЧС России на технике повышенной проходимости, сообщили в региональном ведомстве.

Кроме того из Перми вылетел спецборт с парашютно-десантной группой и сотрудники "Уральского авиационного поисково-спасательного центра". Территорию с воздуха осматривают беспилотники, а лес прочесывают волонтеры.

"Ми-2" казанского авиаотряда, патрулировавший нефтепровод, упал 27 декабря в 15 часов местного времени в 120 км от Ижевска, и примерно в 2,5 километрах от деревни Квака Увинского района в малонаселенной местности. Накануне в регионе был сильный снегопад, что осложнило поиски вертолета.

Как сообщили в СК на транспорте, непосредственно перед потерей связи, командир судна сообщил о нештатной ситуации. По предварительной информации, вертолет попал в вихревой поток. При этом судно находилось на небольшой высоте и упало в снег, что смягчило последствия. Пилот и пассажир выжили, один из них сам позвонил по телефону 112 и сообщил о происшествии.