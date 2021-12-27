В Удмуртии упал вертолет Ми-2

Днем 27 декабря примерно в три часа дня местного времени вертолет Ми-2 совершил жесткое приземление в Увинском районе Республики Удмуртия. Пилот выжил, про пассажира сведений нет.

Местность эта на северо-западе региона малонаселенная. По предварительной информации, вертолет упал в лесной зоне в двух с половиной километрах к юго-западу от деревни Квака и в 22 километрах от ближайшего райцентра. Накануне был сильный снегопад, что значительно осложняет поиски.

Вертолет, принадлежащий Казанскому авиапредприятию, патрулировал нефтепровод. На борту находились два человека - пилот и пассажир. Непосредственно перед потерей связи командир судна сообщил о нештатной ситуации. Сразу после получения сигнала от пилота, на место происшествия были отправлены три бригады медиков: врачебная, реанимационная и фельдшерская. В район выехали следователи - они начали проверку для выяснения всех обстоятельств ЧП. Республиканское управление МЧС на своей странице в социальной сети сообщило, что "к поиску места аварийной посадки вертолета следует наземная группировка МЧС России на технике повышенной проходимости, в том числе двух снегоходах". Кроме того, из Перми вылетел спецборт с парашютно-десантной группой. К поисковым мероприятиям привлечены беспилотные авиационные системы МЧС: всего 60 человек и более 20 единиц техники. Вертолет совершал облет на небольшой высоте, да и снежный покров в тех местах достаточно высокий, что смягчило падение. После крушения пилот сам позвонил по телефону спасения 112.

К вечеру понедельника пришло сообщение, что вертолет нашли.