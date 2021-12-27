Житель Саратова выиграл в лотерею больше 116 миллионов рублей

Житель Саратова угадал шесть цифр и выиграл в лотерею более 116 миллионов рублей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на распространителя лотерей, суперприз был разыгран 25 декабря в ходе 6299 тиража лотереи "Спортлото "6 из 45". Сумма выигрыша составила 116 137 425 рублей.

Счастливой стала комбинация цифр: 1, 3, 8, 20, 43, 24. Пока за получением своего выигрыша победитель не обращался.

Информагентство напоминает, что предыдущий крупный выигрыш в лотерее "Спортлото "4 из 20" более чем в 265 миллионов рублей в начале прошлой недели достался жителю Владивостока.