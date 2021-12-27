Жителя Перми осудили пожизненно за убийство беременной жены и тестя

В Перми суд признал мужчину виновным в убийстве беременной жены и тестя. Его приговорили к пожизненному заключению, сообщает РИА Новости.

Как установлено следствием и судом, в феврале этого года обвиняемый поссорился со своей беременной супругой на почве ревности. Он нанес ей несколько ударов ножом в грудь, а потом обезглавил. После этого мужчина встретил на улице тестя, которого ударил ножом более 60 раз. Отец жены от полученных ран скончался на месте

Суд приговорил виновного к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.