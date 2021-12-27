Знаменитый детский цирк "Арт-Алле" после 15 лет ожидания переедет в новый дом

Завершилось строительство нового здания цирка в саратовском городе Марксе. До последнего времени артисты выступали в приспособленных помещениях районного Дома культуры.

Уже 30 лет работает цирк в этом небольшом городке на Волге. А знают его во всем мире: артисты выступают на самых престижных аренах. Ребята из Маркса завоевали приз принца Ренье на Всемирном фестивале в Монако, становились серебряными призерами фестивалей циркового искусства в Швеции и Италии, получили Гран-при первых Дельфийских игр в России. В соцсетях поклонники недоумевают, откуда здесь артисты такого уровня. "Это нечто. Классические номера советского цирка в исполнении подростков и детей. Просто фантастика", - пишет один из таких почитателей.

Артисты детского цирка из Маркса выступают на самых престижных мировых аренах

Всей этой фантастикой Маркс обязан Сергею и Людмиле Соловьевым, которые еще в 1994 году организовали здесь детскую цирковую студию. С тех пор они сочетают работу в цирке с педагогикой. Преподают на открытом специально для них отделении циркового искусства в филиале областного колледжа.

Специальное здание для цирка начали строить еще полтора десятка лет назад. В ходе строительства проект пришлось дорабатывать. В итоге получился дом для цирка, не имеющий пока аналогов в стране. Как считает Соловьев, здесь можно будет проводить и общероссийские конкурсы, и фестивали. В здании большой зал на 360 мест, а также фойе с подиумом и местами для зрителей, спортивный и хореографический залы для тренировок атлетов. Сейчас строительные работы завершены. Осталось установить оборудование, решить вопросы с отоплением. В начале будущего года артисты надеются начать выступать в новом доме.