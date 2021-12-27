В Канске неизвестные убили семью из четырех человек

В городе Канске Красноярского края обнаружены четыре тела с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили сегодня в региональном главке Следственного комитета России.

Информация о преступлении поступила в правоохранительные органы утром в понедельник. В одной из квартир дома на улице Эйдемана найдены тела мужчины, женщины и двух детей с колото-резаными ранами.

На месте работают следователи и криминалисты СУ СК, а также оперативники и эксперты краевого управления МВД. Они выясняют обстоятельства преступления.