В Чечне чиновники оплатили долги местных жителей в продуктовых магазинах

В Чечне накануне Нового года самые малообеспеченные жители региона получили неожиданный подарок - с помощью властей были закрыты счета должников в продуктовых магазинах. По словам министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации ЧР Ахмеда Дудаева, речь идет о десятках миллионов рублей.

Обычно в магазинах занимают постоянным покупателям, оказавшимся в трудной ситуации. Кто и сколько должен, кассиры обычно записывают в специальной тетрадке. Аннулировать их предложил своим соратникам глава Чечни Рамзан Кадыров. В акции приняли участие руководители министерств, ведомств, силовых структур, главы районов и представители духовенства.

"Большинство из них уже закрыли долги в магазинах у себя в родовых селах, районах и городах, а также других населенных пунктах", - написал на своей странице в Instagram министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

Он также разместил видео: на кадрах чиновники выплачивают долги чеченцев, а кассиры подводят черту под своими записями. Продавец мясного магазинчика даже сжег пресловутую тетрадку.

- Мы слышали про эту акцию. Наши клиенты надеются, что им такая удача улыбнется, ходят, спрашивают. Но до нас пока не дошли, - рассказала "РГ" руководитель продуктового магазина в Гудермесе Рамиса Кагерманова.

По ее словам, владельцы продуктовых точек рассчитывают на акцию не меньше, чем покупатели-заемщики. Дело в том, что записи копятся месяцами, а суммарный долг приближается к миллиону рублей. Возврат средств в оборот - хорошее подспорье для предпринимателей. Тем более что практика долговых тетрадей распространена в республике, особенно в небольших населенных пунктах.

- В моем магазине с открытия дают в долг, уже лет 20. Многих клиентов мы знаем: кто-то работает в школе, кто-то в детском саду, у кого-то проблемы. Бывает, что и не возвращают долго или не приносят оплату вовсе. Даже неловко напоминать. Но все равно надо помогать, - говорит Кагерманова.

Житель Грозного Муса Садулаев рассказал, что акции с закрытием долгов - дело не новое, но чаще такое случается в религиозные праздники, а на Новый год - впервые.