Драматург Дмитрий Данилов написал антиутопию "Саша, привет!"

На Пушкинском театральном фестивале в Пскове была представлена премьера на Малой сцене академического театра драмы - "Сережа очень тупой", постановка художественного руководителя Дмитрия Месхиева.

На спектакле присутствовал автор пьесы Дмитрий Данилов. Корреспондент "РГ" взяла интервью у драматурга.

Вашего "Сережу" поставили многие театры. А какая пьеса в лидерах по постановкам?

Дмитрий Данилов: "Человек из Подольска" - более 30 театров выпустили спектакль.

Какая лидирует по наградам, присужденным вам премиям?

Дмитрий Данилов: У меня не так уж много драматургических наград - литературных и театральных: "Золотая маска", "Кульминация", "Ремарка" - за пьесу "Человек из Подольска". И две - за "Свидетельские показания".

Во время пандемии вы написали пьесу "Выбрать троих". Ее сразу опубликовали, а поставили?

Дмитрий Данилов: Спектакль по этой пьесе идет сейчас в Театре.doc. Еще были три видео-постановки, все очень хорошие. Они сделаны в онлайн-формате. Евгений Каменькович выпустил Zoom-спектакль с артистами "Мастерской Петра Фоменко", Михаил Бычков - в Воронежском Камерном театре, Яков Ломкин - в DрамТеатр НАШ. Эти спектакли существуют в открытом доступе на YouTubе - кроме последнего, где артисты каждый раз играют спектакль заново, пусть и онлайн.

Действие пьесы происходит в онлайн-сервисе Zoom. Семья, будучи на ковидном карантине, обсуждает, как им дальше жить. Пять окошек, пять персонажей.

Если вы соберетесь в театр, что выберете - классику или современную пьесу?

Дмитрий Данилов: Современную. Чаще всего смотрю спектакли на фестивалях, как сейчас - на Пушкинском в Пскове. Когда меня приглашают в жюри или на премьеру спектакля по моей пьесе.

Сцена из спектакля "Сережа очень тупой". Фото: Псковский театр драмы имени А.С. Пушкина

Вы откликаетесь на приглашения фестивалей, на премьеры спектаклей и кино, но поездки отнимают немало времени. А когда же писать?

Дмитрий Данилов: Для написания пьесы нужно немного времени, можно написать ее за три дня. Это придумывать долго.

Недавно в издательстве "Городец" в серии "Книжная полка Вадима Левенталя" вышел сборник ваших пьес. Какую из них еще не ставили театры?

Дмитрий Данилов: В сборнике все мои шесть пьес. Все поставлены на сцене.

Есть ли переводы ваших пьес? И ставили что-то за рубежом?

Дмитрий Данилов: Переводы есть, и много, больше 10 языков: английский, немецкий, французский, польский, нидерландский, итальянский, болгарский, татарский, украинский… Очень важная для меня зарубежная постановка - спектакль "Человек из Подольска" Оскараса Коршуноваса на литовском языке в его театре ОКТ. В Швейцарии эту пьесу играли на французском. "Человека…" и "Сережу" поставили в Болгарии. На русском ставили спектакли в Белоруссии и Латвии. В Польше были читки.

Вы автор довольно редкий - добрый и добродушный: не помню случая, чтобы вы что-то ругали (постановку по вашей пьесе или фильм), не снимаете фамилию из афиши, титров…

Дмитрий Данилов: Было и у меня такое. Но не публично. Однажды я попросил режиссера написать в программке "по мотивам…" и придумать другое название спектакля. Могу сказать режиссеру, что мне не понравилось - но наедине. И это бывает редко, обычно - все нормально.

Театры обращаются к вам с просьбой написать для них пьесу?

Дмитрий Данилов: Пару раз было такое, правда, ничего хорошего не вышло. Но я не отказываюсь. Надеюсь, будет и удачный опыт. Вообще на заказ писать могу и писал, но не для театров.

Дмитрий Данилов (слева) и Дмитрий Месхиев. Фото: Псковский театр драмы имени А.С. Пушкина

А проза от вас будет? Или только пьесы?

Дмитрий Данилов: Рассказы давно не напишу. Недавно написал роман "Саша, привет!". В январе-феврале выйдет в "Редакции Елены Шубиной" издательства "АСТ".

И какой жанр - не черная ли комедия?

Дмитрий Данилов: Нет, я не пишу жанровую прозу.

А время действия? И герой Саша - это…?

Дмитрий Данилов: Саша - не человек. Пусть останется тайной. Хотя роман уже опубликован в журнале "Новый мир" (чуть сокращенный вариант), в интернете есть. Время действия - очень близкое будущее. Можно назвать антиутопией.

Многие сегодня пишут пьесы и сценарии, размещают в интернете. А чем объяснить стенания завлитов и режиссеров: в кино нет хороших сценариев, в театре - новых пьес, все убогое либо пошлое, чернуха. И диалоги слабые, и темы не интересные…Поэтому в театре ставят проверенную временем классику: Мольер, Шекспир, Островский, Чехов… И за вас вот ухватились.

Дмитрий Данилов: О сценариях сказать ничего не могу, а пьес хороших много, по-моему. На мой взгляд, это заблуждение - "сейчас не пишут хороших пьес" - происходит просто от отсутствия интереса к современной драматургии.

У вас в столе случайно не залежался сценарий?

Дмитрий Данилов: Нет, но я, возможно, напишу. Мой новый роман похож на киносценарий, он поделен на эпизоды, такой полуроман - полусценарий. Мне кажется, из него мог бы получиться фильм. Ну, посмотрим.

Факт

Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина провел в марте "Данилов-фест", представил премьеру спектакля "Свидетельские показания". Показали фильм Семена Серзина "Человек из Подольска". Состоялась встреча драматурга со зрителями, прошли читки его пьес.