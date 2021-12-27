Кабмин выделил более 1,5 млрд рублей пострадавшим от лесных пожаров регионам

Более 1,5 миллиардов рублей направлено шести регионам - Коми, Якутии, Камчатке, Чукотке, Иркутской области и Ханты-Мансийскому автономному округу - для компенсации расходов на борьбу с лесными пожарами, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Чтобы потушить пожары, особенно в удаленных территориях, регионы активно пользовались силами и средствами Минобороны, МЧС и "Авиалесоохраны", привлекали вертолеты частных компаний", - подчеркнул глава правительства. Также приходилось организовывать дополнительное авиационное патрулирование для своевременного обнаружения очагов возгорания. "Рассчитываем, что эти ассигнования помогут им погасить кредиторскую задолженность, возникшую из-за непредвиденных расходов на тушение лесных пожаров", - сказал Мишустин.

Из-за сложных погодных условий в этом году от огня пострадало более 10 миллионов гектаров леса, напомнил премьер. В отдельных районах приходилось вводить режимы чрезвычайной ситуации.