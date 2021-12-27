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27.12.2021 16:41
Рубрика: Власть

Морпехи Балтийского флота уничтожили условных диверсантов на учении

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Десантно-штурмовое подразделение соединения морской пехоты Балтийского флота провело тренировку по уничтожению вражеских диверсантов на флотском полигоне "Хмелевка" в Калининградской области.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Под Калининградом корабли Балтфлота отработали отражение авианалета

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, по замыслу тренировки, диверсионно-разведывательная группа условного противника высадилась на побережье Балтики и начала продвигаться вглубь территории Калининградской области. Морпехи организовали засаду и, подпустив группу диверсантов как можно ближе, уничтожили ее огнем из штатного вооружения.

На тренировке "черные береты" вели боевые стрельбы из вооружения БТР-82А, снайперских винтовок и пулеметов, отрабатывали навыки захвата пленных, ведения разведывательных дозоров, способы вывода из строя "вражеских" коммуникаций. Снайперы отработали маскировку в лесу, поиск и уничтожение снайперов противника.

Тем временем

Масштабные боевые стрельбы гранатометчиков из соединений и воинских частей армейского корпуса и морской пехоты Балтийского флота прошли на нескольких полигонах в Калининградской области.

Более 200 военнослужащих уничтожили боевую технику "противника" с закрытых позиций. Они вели стрельбу из станковых автоматических гранатометов АГС-17 по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественными складками местности - в лощинах, оврагах на расстояниях до полутора километров. Половина стрельб прошла в ночное время суток.

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военно-морской флот Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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