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27.12.2021,  
10:29
Текст:  Светлана Цыганкова

Начинается серийное производство танка Т-14 "Армата"

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости

В России запускают в серийное производство новый танк Т-14 "Армата".

Фото: youtube.com
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"Среди основных, я бы сказал мощных или прорывных проектов по поставкам Минобороны можем отметить наш новый танк Т-14, о котором уже все в мире говорят, мы запускаем его в серийное производство", - заявил заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков в эфире телеканала "Россия 24".

В этом году также начались госиспытания нового боекомплекта для танка. Как ожидается, испытания завершатся в следующем году.

Т-14 - первый отечественный танк, подготовленный к работе в рамках сетецентрической войны. Управление огнем и другие функции автоматизированы, экипаж находится в изолированной бронекапсуле. Вес танка - порядка 55 тонн. Максимальная скорость по шоссе может достигать 75 - 80 километров в час, запас хода - 500 километров.

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