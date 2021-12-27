Патриарх Кирилл попросил Эрмитаж вернуть раку Александра Невского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил вернуть раку для мощей князя Александра Невского из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба предстоятеля.

"Нахождение раки в Зимнем дворце - это в том числе и оскорбление памяти государыни императрицы Елизаветы Петровны, которая представить себе не могла, что созданная по ее повелению рака будет находиться не в Александро-Невской лавре, а в Зимнем дворце", - приводит слова патриарха Кирилла пресс-служба РПЦ.

Предстоятель подчеркнул, что желанное возвращение святыни должно проходить "при соблюдении требований специалистов по обеспечению ее сохранности".

В последние годы представители Русской православной церкви и православной общественности не раз просили вернуть раку Церкви. Тем временем руководство Эрмитажа предлагает создать копию раки и передать ее Александро-Невской лавре. Патриарх Кирилл выступает против создания такой копии, подчеркивая, что уникальность раки "не должна теряться созданием копии".

Как сообщается на сайте Русской православной церкви, управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон и наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий продолжают вести переговоры с руководством Эрмитажа о возвращении раки.

С XVIII века рака находилась в Троицком соборе Александро-Невской лавры. В 1922 году она была изъята из собора и помещена в Концертном зале Эрмитажа. Мощи святого благоверного князя Александра Невского были переданы в Музей религии и атеизма. В 1989 году они были возвращены из запасников музея в Троицкий собор Лавры. Рака остается в Зимнем дворце.