Стали известны регионы, где лучше всего работать на пенсии

Москва, Петербург и Ленинградская область оказались регионами с наиболее благоприятными условиями труда для пенсионеров. К такому выводу пришли авторы РИА Рейтинга, проанализировав число трудоустроенных граждан пенсионного возраста, их уровень зарплат и условия работы.

Первое место в рейтинге у Москвы, столица набрала 70 баллов, у Петербурга - 69,2, у Ленобласти - 60.

Высокие позиции Петербурга и Ленобласти объясняются рядом факторов. Во-первых, в обоих этих регионах наблюдается очень серьезный кадровый дефицит, поэтому работодатели не обращают внимания на возраст соискателя. Во-вторых, в Петербурге, как и в Ленобласти, экономика диверсифицирована, что вызывает потребность в кадрах с разными компетенциями.

Четвертое место у Воронежской области, пятое - у Новгородской. Подмосковье оказалось на шестом месте, далее следуют Ростовская и Калининградская области, Краснодарский край, замыкает десятку Рязанская область с показателем 48 баллов.

Самые низкие показатели зафиксированы на Алтае. Этот регион набрал в рейтинге 12,4 балла, предпоследнее место у Чечни - 14,2 балла, на 83-м оказалась Тыва с показателем 18,7 балла.