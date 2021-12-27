В Карелии суд приговорил историка Дмитриева к 15 годам колонии

Петрозаводский городской суд в понедельник вынес приговор историку Юрию Дмитриеву, которого признали виновным в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Он получил 15 лет колонии, сообщает ТАСС.

Суд над Дмитриевым идет уже несколько лет. Сначала историка оправдали, а в 2020 году Верховный суд Карелии приговорил его к 13 годам лишения свободы по статье о сексуальном насилии над ребенком.

Как утверждает следствие, он неоднократно фотографировал несовершеннолетнюю приемную дочь в обнаженном виде для изготовления порнографических материалов. Он также держал дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была самодельно изменена.

Сегодняшний суд увеличил срок Юрию Дмитриеву с 13 до 15 лет колонии строгого режима.