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27.12.2021 17:47
Рубрика: Происшествия

В Новгороде хозяйка отсудила у квартиросъемщика 134 тысяч рублей

Текст: Вера Черенева (Великий Новгород)

В Великом Новгороде квартиросъемщик заплатит хозяйке жилья более 134 тысяч рублей за неправильную эксплуатацию сантехнического оборудование, которая привела к заливу соседей, сообщает пресс-служба Новгородского райсуда.

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Новгородец снял квартиру минувшим летом, а уже через несколько месяцев произошло ЧП - он залил соседей. Впоследствии хозяйка жилья обратилась в управляющую компанию, там выяснили, что все оборудование было исправным, но жилец им неправильно пользовался. В итоге было залито несколько квартир по стояку.

Возмущенные соседи обратились к хозяйке. Та вынуждена была заплатить им за ремонт 124,7 тысяч рублей.

Пока шло разбирательство, хозяйка сама побывала в своей квартире, то, что она увидела, ей не понравилось. Жилец курил в помещении, из-за этого диван оказался пропитан сигаретным дымом, на ковре виднелись следы от окурков, был сломан подоконник. Владелица квартиры оценила ущерб в 9,7 тысяч рублей.

Женщина подала в суд на жильца, потребовала компенсировать убытки - за залив соседей и испорченную обстановку. Суд согласился с ее доводами, так что теперь сосед должен выплатить в совокупности 134 тысячи 527 рублей, также с него должна быть взыскана государственная пошлина в размере 3,8 тысяч рублей.

Как на эту ситуацию отреагировал арендатор, для суда осталось загадкой. На заседания он не приходил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Великий Новгород

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