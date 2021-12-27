В Петербурге общественные туалеты станут бесплатными

В Петербурге с начала следующего года все городские общественные туалеты станут бесплатными, об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Речь идет об объектах, находящихся в ведении "Водоканала". В Петербурге 214 таких стационарных туалетов, 125 модульных и 291 - передвижной. Сейчас плата за их посещение составляет 30 рублей, с 1 января "Водоканалу" будет получать компенсацию от города.

Частные заведения продолжат работать в том формате, какой определят их владельцы.

В городских же туалетах, чтобы поддерживать порядок, сохранится дежурный персонал.