В Петербурге прошел забег Дедов Морозов

В Петербурге несколько сотен человек в костюмах Дедов Морозов устроили забег. Самые стойкие преодолели дистанцию в пять километров.

Этот забег - одна из традиций Петербурга. За несколько дней до Нового года все желающие облачаются в красные халаты, надевают бороды и шапки и приходят к Дворцовой площади. Здесь начинается дистанция.

Ради полчищ новогодних волшебников перекрываются даже центральные улицы города. Например, в этот раз были закрыты Миллионная улица, набережная Зимней канавки, участок набережной Мойки, Большой Конюшенный мост и ряд других знаковых локаций. Правда, в отличие от прошлых лет число участников было ограниченным. В Петербурге действуют строгие правила в связи непростой эпидемиологической обстановкой, поэтому на дистанцию городские власти разрешили выйти всего тысяче новогодних волшебников.

В забеге было две дистанции - 2,5 и 5 километров. Организаторы были лояльны - Дедам Морозам разрешалось бежать, прыгать, идти или танцевать. Главное требование - чтобы манера была праздничной, а образ - убедительным.

Бежать можно было в одиночку или в команде, к костюмам тоже не было жестких требований, в частности, разрешалось прийти в своем или же взять у организаторов. К слову, вокруг костюмов развернулась одна из главных интриг. Дело в том, что часть участников пришли в характерных халатах с кушаками, а другие - в куртках, как у Санта Клауса.

Оказалось, что причина в дистанции. Сам забег позиционируется как международный, поэтому те, кто бежал пять километров, были облачены в костюмы заморского волшебника. Но стоит отметить, что многие из тех, кто намеревался преодолеть длинную дистанцию, пробежали лишь 2,5 километра, нашлись и Деды Морозы, что прошли весь маршрут. Всего с дистанцией 5 километров справились 176 участников.