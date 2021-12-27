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27.12.2021 19:15
Рубрика: Культура

В Петербурге прошла премьера документального фильма "Корюшка для фронта"

Текст: Иван Зароков (Санкт-Петербург)
В "Ленфильм-клубе" состоялась премьера документального фильма "Корюшка для фронта". Фильм представили режиссер Андрей Егоров и автор и ведущий Анатолий Аграфенин. В зале присутствовали члены съемочной группы и герои фильма.
Фото: Анжелика Гурская/РГ Фото: Анжелика Гурская/РГ
Фото: Анжелика Гурская/РГ

Фильм о малоизвестной странице блокады - рыбаках, которые снабжали осаждённый Ленинград и его защитников рыбой. Среди тех, кто выходил на промысел, были и профессиональные рыбаки, и мобилизованные на эту работу горожане, в основном, девушки и женщины. Рыбу ловили в Неве и Финском заливе. Нередко под отстрелами врага.

Фото: Из архива Владимира Головнева
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"Когда мы начали съемки, многие нам говорили, какая могла быть рыбная ловля, когда кругом - полыхала война, - рассказывает Анатолий Аграфенин. - Действительно, Ленинград, Кронштадт, акваторию Финского залива в годы блокады беспощадно обстреливал и бомбил враг. Но в том и заключается героизм блокадных рыбаков, что несмотря ни на что они ежедневно выходили на свой промысел".

Творческой группе неоценимую помощь оказали сотрудники Центрального государственного архива Санкт-Петербурга. Они предоставили документы, подтверждающие боевые рыбацкие будни.

"У каждого водоема есть своя царь-рыба, - говорит Анатолий Аграфенин. - В Неве и Финском заливе безусловная царица - корюшка. Ее ловили и до Петра, ловят и в наши дни, не останавливалась ловля и в блокаду. Знаете, война - не война, а природу не напугаешь. Пришла весна и в Неву из Финского залива пошла на нерест корюшка. Ох, как она нужна была блокадникам!"

Весной 1942 года первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП (б) А.А. Жданов выпустил распоряжение, обязывавшее приступить к лову не только рыболовецкие колхозы, но все предприятия и организации города. Даже Союз писателей получил свою "разнарядку", поэты и прозаики должны были добыть 1,8 тонн рыбы. Если рыбколхозы всю выловленную рыбу сдавали государству - на нужды армии, флота и населения, непрофессиональные рыбаки - представители заводов, учреждения, те же писатели, половину улова могли оставить себе для "пополнения рациона питания".
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Как свидетельствуют архивные документы, в блокадный город - по Дороге жизни рыбу практически не поставляли. Она считалась низкокалорийным продуктом, выгоднее было вести хлеб, колбасы, мясо, консервы… Но талоны на рыбу в Ленинграде были. И это была рыба блокадного улова.

"История создания фильма проста, - говорит Анатолий Аграфенин. - На самом деле тему подсказали конкретные люди. Когда пять лет назад я собирал материал для книги о Малой Дороге жизни, познакомился в Лисьем Носу с Лидией Скобелевой. Она - дочка местного рыбака-колхозника, которого из-за ранения в "финскую" не взяли на фронт, и он со стариками, женщинами и подростками поддерживал работу колхоза в годы блокады. Я написал очерк в газету, и буквально через несколько дней меня нашел Валентин Елисеев и рассказал о своей маме, которая была мобилизована на рыбную ловлю на другой стороне Финского залива - у Шепелевского маяка. С тех пор и возникла идея снять кино.

Рыбная блокадная эпопея не самая громкая в истории Великой Отечественной, но это еще один штрих к портрету ленинградцев, защищавших свой город и ни на минуту не сомневавшихся, что враг в него никогда не войдет".

После просмотра состоялась дискуссия с авторами фильма. В ней принял участие председатель архивного комитета Петр Евгеньевич Тищенко, а также один из героев фильма - Валентин Елисеев, сын блокадной рыбачки Юлии Елисеевой.

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