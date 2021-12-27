В Петербурге подростку разорвало кишечник после обеда у бабушки

В Педиатрическом институте в Санкт-Петербурге врачи оказывают помощь 14-летнему подростку: он госпитализирован с разрывом кишечника. Причиной травмы стал плотный обед, приготовленный бабушкой, сообщает KP.Ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, внуку стало плохо сразу после сытного обеда. Подросток пожаловался, что переел. Бабушка позвонила матери ребенка, та оперативно приехала, оценила обстановку и повезла ребенка в больницу. Оттуда школьника перевезли в Педиатрический институт. Диагноз - разрыв сигновидной кишки, это предпоследний отдел толстого кишечника.

Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает. В обстоятельствах случившегося разбираются врачи и полицейские. Уже известно, что семья у школьника благополучная, мама работает в коммерческой фирме, а отчим - на "скорой".