В Поморье бывшая воспитательница детсада своими руками построила себе дом

Новости

Театр "Ленком" стал лауреатом премии Brand Awards 21:28
Набиуллина заверила, что ЦБ не будет собирать данные о переводах физлиц 21:19
В Японии запустили первый в мире автобус-поезд 21:14
Набиуллина: Инфляция по итогам года будет чуть больше 8% 21:06
В работе мессенджера Telegram произошел сбой 21:02
Роналду вручили приз лучшему бомбардиру в истории 20:42
Байден подписал оборонный бюджет на 770 миллиардов долларов 20:30
Правительство Греции объявило новые антиковидные меры 20:14
В Госдуму внесен законопроект об обращении с навозом 20:09
Упавший в Удмуртии вертолет с экипажем продолжат искать всю ночь 19:37
Минцифры опровергло информацию об утечке исходного кода госуслуг 19:21
СК начал проверку после гибели националиста Егора Просвирнина 19:17
Лавров обсудил с гендиректором ВОЗ признание "Спутника V" 19:10
В России предложили снизить допустимый уровень алкоголя в крови водителя 19:01
Швейцария готова принять у себя саммит Россия - НАТО 18:41
Дмитрий Мезенцев и Наталья Кочанова посетили древнейший город Беларуси 18:35
В зоопарке Берлина умерла самая старая белая медведица Европы 18:26
В центре Москвы погиб националист Егор Просвирнин 18:14
Прокурор попросил восемь лет колонии для бросившего файер в полицейских 18:12
Россельхознадзор ограничил ввоз птицы из ЕС из-за гриппа 18:08
Лавров назвал новые подходы ЕС в отношении РФ "политической камасутрой" 18:05
Судно, передававшее телеметрию с МКС, станет музеем 18:00
В Ростове прокуратура проверит жалобы горожан на уборку снега 17:54
Минобороны и Минстрой заключили соглашение о сотрудничестве 17:50
Назван самый ранний симптом "омикрона" 17:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
27.12.2021 21:07
Рубрика: Общество

В Поморье бывшая воспитательница детсада своими руками построила себе дом

Текст: Татьяна Сухановская ("Российская газета", Поморье)
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8646)
Мимо двухэтажного особнячка в деревне Шипуновской Шенкурского района без легкого волнения не пройдешь - ослепительно белые окна, свежеголубой забор. Видно, что дом новый, хозяин крепкий, а уклад по традициям Поважья строгий - во дворе идеально чисто.
Сруб Наталья Лопатина заказала местным мужикам, а все остальное сделала своими руками. Фото: Иван Новиков Сруб Наталья Лопатина заказала местным мужикам, а все остальное сделала своими руками. Фото: Иван Новиков
Сруб Наталья Лопатина заказала местным мужикам, а все остальное сделала своими руками. Фото: Иван Новиков

Сложно поверить, что особняк этот построила... бывший воспитатель детского сада. Лишь сруб Наталья Лопатина заказала местным мужикам, а все остальное сделала своими руками. Одна, несмотря на пенсионный возраст - 61 год.

Фото: Николай Нестеренко
Нижегородец построил в своем огороде железную дорогу с поездами

- Так нанимать очень дорого! - поясняет она. - Поэтому я все потихоньку сама.

В Шипуновской она всю жизнь проработала в детсаду, а выросла рядом, в ровдинском детском доме - мать лишили родительских прав. Долгие годы вместе с мужем-инвалидом Наталья Михайловна жила в аварийном здании: квартира была большая, но неблагоустроенная и очень холодная - ютились в одной комнатенке. В итоге пенсионерка решила не дожидаться, пока жилье признают аварийным и дадут новое. К тому же мечта давняя, детдомовская, не отпускала - просторные стены, вода из-под крана.

Собственная программа переселения из аварийного жилья заняла у Натальи Михайловны пять лет: подкапливала пенсию, брала кредиты, поэтапно - стройматериалы.

- Я ведь окончила ПТУ с квалификацией электромонтера, - рассказала она "РГ". - Но не только свет могу провести - топором и пилой владею, а еще дрелью и шуруповертами всякими. Сама набирала потолки, полы, выполнила отделку. Кто учил? Так рядом у соседа дом строился - схожу, посмотрю, и точно так же.

Сразу вспоминается Майка-плотник из рассказа Абрамова: "Топор - не прялка, у мужиков-то не у всех в руках держится. Да нужда чему не научит".

В новом доме у Лопатиных есть все ранее немыслимые для семьи удобства: в колодце гудит насос, вода по трубам бежит на кухню, тепло в батареи подает дровяной котел:

- Сама и кочегарю! - признается Наталья Михайловна. - Муж мой, Александр Павлович, без ноги, в прежней квартире из-за отсутствия удобств нам было очень трудно. А теперь даже унитаз есть...

Дело осталось за внуками, которых Наталья Михайловна очень ждет (сын живет в соседнем Шенкурске). А пока привезла гипсокартон и занимается отделкой второго этажа:

- Подкопим денежек - баню начнем. Жизнь-то была тяжелая, да что обижаться...

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

Главное сегодня

Упавший в Удмуртии вертолет с экипажем продолжат искать всю ночь
Песков назвал подготовку к выборам сутью работы президента
Набиуллина заверила, что ЦБ не будет собирать данные о переводах физлиц
МИД РФ: США, Украина и НАТО услышали предложения России по безопасности
Обнародован проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь
Что изменилось в противоковидных правилах и мерах
Православный календарь на 2022 год