В Поморье бывшая воспитательница детсада своими руками построила себе дом

Мимо двухэтажного особнячка в деревне Шипуновской Шенкурского района без легкого волнения не пройдешь - ослепительно белые окна, свежеголубой забор. Видно, что дом новый, хозяин крепкий, а уклад по традициям Поважья строгий - во дворе идеально чисто.

Сложно поверить, что особняк этот построила... бывший воспитатель детского сада. Лишь сруб Наталья Лопатина заказала местным мужикам, а все остальное сделала своими руками. Одна, несмотря на пенсионный возраст - 61 год.

- Так нанимать очень дорого! - поясняет она. - Поэтому я все потихоньку сама.

В Шипуновской она всю жизнь проработала в детсаду, а выросла рядом, в ровдинском детском доме - мать лишили родительских прав. Долгие годы вместе с мужем-инвалидом Наталья Михайловна жила в аварийном здании: квартира была большая, но неблагоустроенная и очень холодная - ютились в одной комнатенке. В итоге пенсионерка решила не дожидаться, пока жилье признают аварийным и дадут новое. К тому же мечта давняя, детдомовская, не отпускала - просторные стены, вода из-под крана.

Собственная программа переселения из аварийного жилья заняла у Натальи Михайловны пять лет: подкапливала пенсию, брала кредиты, поэтапно - стройматериалы.

- Я ведь окончила ПТУ с квалификацией электромонтера, - рассказала она "РГ". - Но не только свет могу провести - топором и пилой владею, а еще дрелью и шуруповертами всякими. Сама набирала потолки, полы, выполнила отделку. Кто учил? Так рядом у соседа дом строился - схожу, посмотрю, и точно так же.

Сразу вспоминается Майка-плотник из рассказа Абрамова: "Топор - не прялка, у мужиков-то не у всех в руках держится. Да нужда чему не научит".

В новом доме у Лопатиных есть все ранее немыслимые для семьи удобства: в колодце гудит насос, вода по трубам бежит на кухню, тепло в батареи подает дровяной котел:

- Сама и кочегарю! - признается Наталья Михайловна. - Муж мой, Александр Павлович, без ноги, в прежней квартире из-за отсутствия удобств нам было очень трудно. А теперь даже унитаз есть...

Дело осталось за внуками, которых Наталья Михайловна очень ждет (сын живет в соседнем Шенкурске). А пока привезла гипсокартон и занимается отделкой второго этажа:

- Подкопим денежек - баню начнем. Жизнь-то была тяжелая, да что обижаться...