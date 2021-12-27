На Дону ослабили коронавирусные ограничения и разрешили корпоративы

В Ростовской области с 27 декабря вступило в силу постановление главы региона об ослаблении коронавирусных ограничений.

Распоряжением губернатора Василия Голубева предприятиям общественного питания на два часа продлили время работы. График установлен с 6 до 23 часов. Ранее они могли функционировать только до 21:00 часа.

Разрешено также и проведение в заведениях общепита зрелищно-развлекательных мероприятий, но при соблюдении санитарных правил. Кроме того, снят запрет на проведение непродовольственных ярмарок.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтверждённых инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 518 и на утро 26 декабря нарастающим итогом достигло 191662. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 4562. Коэффициент распространения инфекции - 0,86.

Напомним, что в Ростовской области на общественном транспорте и в местах массового пребывания людей продолжает действовать масочный режим. Для посещения кинотеатров, столовых, кафе, ТРЦ, МФЦ, банков и других общественных учреждений требуется предъявлять QR-код о вакцинации.

По официальным данным, на Дону коронавирусом инфицированы 21301 человек. С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9488 жителей региона.