На Кубани мужчина взорвал свой автомобиль мощной петардой

В Кавказской районе Кубани полицейские организовали проверку после публикации в соцсетях кадров подрыва на улице легкового автомобиля. По предварительным данным, это сделал житель станицы Казанской - мужчина заложил в салон собственной машины промышленную пиротехнику. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данному уголовному делу правоохранители задержали двоих местных жителей в возрасте 32 и 42 лет. Выяснилось, что днем фигуранты находились в общественном месте рядом с оживленной дорогой. Один из них положил мощную петарду в салон своего автомобиля ВАЗ-2106, снятого с регистрационного учета. Затем поджег фитиль и вместе с товарищем, отбежав на безопасное расстояние, снял взрыв на видеокамеру.

"Сейчас следственный отдел ОМВД России по Кавказскому району возбудил в отношении мужчин уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации "Хулиганство", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону. - Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до семи лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении".