На Кубани мужчина взорвал свой автомобиль мощной петардой

Новости

Разработчик лекарства от COVID-19 отметил его эффективность против "омикрона" 15:36
В Москве отремонтируют четыре парка 15:29
В Удмуртии потерпел крушение вертолет Ми-2 15:16
Военным передали партию танков Т-72Б3М 14:50
ФАС уличила крупнейших поставщиков металлопроката в картельном сговоре 14:41
Матвиенко: Даже при желании возродить СССР невозможно 14:32
FAW вернет в Россию седаны и расширит линейку кроссоверов 14:23
Правительство поддержало проект о штрафах для спортагентов без лицензии 14:12
В Москве Киевское шоссе перекрыли из-за угрозы взрыва 14:05
Суд продлил арест Ивану Сафронову 14:02
За сутки в Ростове выпала почти месячная норма снега 13:57
Глава СПЧ выступил за бесплатные ПЦР-тесты 13:53
Матвиенко раскритиковала работу медстрахования на фоне пандемии 13:39
Матвиенко встретит Новый год в Санкт-Петербурге 13:32
Лавров: Россия не будет унижаться и просить отмены санкций 13:29
Корабли Балтийского флота вернулись из дальнего похода к берегам Сирии 13:26
Лавров: Западу нельзя верить на слово 13:12
Матвиенко допустила амнистию для иноагентов после отказа от иностранных денег 13:10
Лавров назвал иск стран ЕС к России в ВТО позорным шагом 13:05
Путин встретится с Рахмоном и позанимается "Елкой желаний" 13:01
Песков назвал подготовку к выборам сутью работы президента 12:49
Матвиенко: Никаких планов нападать на Украину не было и нет 12:45
СК завершил расследование дела о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве 12:43
В Подмосковье начался пожар в детском саду 12:40
Матвиенко рассказала о планах международных поездок на 2022 год 12:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
27.12.2021 14:13
Рубрика: Происшествия

На Кубани мужчина взорвал свой автомобиль мощной петардой

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Кавказской районе Кубани полицейские организовали проверку после публикации в соцсетях кадров подрыва на улице легкового автомобиля. По предварительным данным, это сделал житель станицы Казанской - мужчина заложил в салон собственной машины промышленную пиротехнику. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В Томске по горячим следам задержали поджигателя пиротехники в "Ленте"

По данному уголовному делу правоохранители задержали двоих местных жителей в возрасте 32 и 42 лет. Выяснилось, что днем фигуранты находились в общественном месте рядом с оживленной дорогой. Один из них положил мощную петарду в салон своего автомобиля ВАЗ-2106, снятого с регистрационного учета. Затем поджег фитиль и вместе с товарищем, отбежав на безопасное расстояние, снял взрыв на видеокамеру.

"Сейчас следственный отдел ОМВД России по Кавказскому району возбудил в отношении мужчин уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации "Хулиганство", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону. - Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до семи лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Песков назвал подготовку к выборам сутью работы президента
Шойгу: Присоединение Крыма к РФ спасло его от нашествия неофашистов
МИД РФ: США, Украина и НАТО услышали предложения России по безопасности
Проект "Пушкинская карта" предложили распространить на детей
В России предложили снизить допустимый уровень алкоголя в крови водителя
ВС РФ разрешил доказывать факт удаленной работы с помощью электронной переписки
Жданов: В теневом сегменте интернета сформировался рынок заказных убийств