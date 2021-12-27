На Кубани объявлено предупреждение о подъеме воды в реках

В ближайшие часы и до конца понедельника, а также весь вторник, 28 декабря, ожидается подъем уровня воды на юго-западных притоках Кубани и в реках Черноморского побережья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, уровень воды местами может достигать опасных отметок. Предупреждение касается Крымского, Абинского и Северского районов, а также Геленджика, Анапы, Новороссийска и Туапсинского районов.

МЧС призывает местных жителей позаботиться о своей безопасности и о сохранности имущества, припарковать машину в безопасном месте, подготовить к возможной стихии жилье.

Напомним, что непогода продолжается в Краснодарском крае уже не первый день. В субботу, 25 декабря, мощный ливень подтопил улицы Новороссийска и Анапы. В Крымске из-за подъема уровня воды в реках сработали сирены.