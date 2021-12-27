Российский шоколатье развенчала пять мифов о шоколаде

Оксана о шоколаде знает практически все. Даже, если разбудить ее среди ночи и задать вопрос, чем отличаются какао-зерна из Боливии от какао-зерен из Южной Африки, она тут же ответит. Корреспондент "РГ" попросила ее прокомментировать несколько широко распространенных утверждений относительно шоколада. И они оказались мифами.

Миф 1-й: Шоколад может вызывать аллергию.

Оксана Казарьян: Это не так. Аллергию вызывает не какао, а наполнители, которые могут входить в состав шоколада. Например, соевый лецитин. Или яичный белок. Эти ингредиенты - основа промышленного производства шоколада. Если же плитка изготовлена из чистого какао-порошка, то аллергии не будет.

Миф 2-й. Существует шоколад без сахара, от которого нельзя поправиться.

Оксана Казарьян: К сожалению, это действительно миф. Для приготовления шоколада необходимо какао-масло, а оно достаточно калорийно.

Так что шоколад априори не может быть низкокалорийным продуктом. Если только он не искусственный, то есть приготовлен без какао.

Впрочем, настоящего шоколада достаточно съесть пару долек, чтобы получить необходимый заряд энергии. И вовсе не надо есть сразу все. И тогда вы не поправитесь.

Миф 3-й. Шоколад вызывает привыкание, поэтому его всегда хочется есть.

Оксана Казарьян: Нет, ничего такого, вызывающего привыкание, в шоколад не добавляется. Дело в другом: какао содержит теобромин, именно он поднимает настроение, придает спокойствия духа и улучшает мыслительные способности. Слово происходит от греческого "бог" (theo) и "еда" (brosi). Переводится буквально как "пища богов".

Привычка "заедать" плохое настроение шоколадкой вырабатывается у нас с детства, и это чисто психологический момент. Вспомните, в детстве, чтобы ребенок успокоился, ему часто суют конфетку: на, только не плачь.

Миф 4-й: Чем темнее шоколад, тем он шоколаднее.

Оксана Казарьян: Неправильно считать, что молочный шоколад менее полезный. Любой продукт из какао-масла и порошка - это уже шоколад.

Просто в молочном больше молока и сахара. Так что тем, у кого непереносимость лактозы, молочный есть не рекомендуется. Для них существуют другие виды, веган - на растительном молочке, овсяном.

Заблуждение также то, что мужчины любят только горькие, брутальные сорта. Они бывают большие сладкоежки, любят молочный шоколад. А полезно все - в умеренном количестве.

Миф 5-й: Животных можно побаловать шоколадом.

Оксана Казарьян: Тот самый теобромин смертельно ядовит для собак, кошек и некоторых млекопитающих. Он вызывает такие симптомы, как сильная тошнота, судороги, внутреннее кровотечение и чрезмерная стимуляция сердца. Все из-за долгого периода полураспада вещества. А в организме человека метаболизм происходит намного быстрее, и он успевает усвоить самое лучшее. Поэтому ни в коем случае нельзя давать шоколад домашним животным.

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