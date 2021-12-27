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Рубрика: Власть

В Крыму создали первый государственный индустриальный парк

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Корпорации развития Республики Крым Фото: Пресс-служба Корпорации развития Республики Крым
Фото: Пресс-служба Корпорации развития Республики Крым

На базе Джанкойского машиностроительного завода на общей площади около 26 гектаров появился первый на полуострове государственный индустриальный парк, резиденты которого займутся выпуском продукции машиностроения, строительных материалов, в том числе крупных панелей домостроения, стекольных изделий. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Дмитрий Ворона.

В 2022 году резиденты СЭЗ Крыма смогут получать льготные кредиты

- Индустриальный парк создан на базе существовавших цехов завода, которые мы смогли сохранить, спасти от уничтожения", - сказал Дмитрий Ворона в интервью телеканалу "Крым 24". - Уже с января 2022 года начнем приглашать резидентов для работы в нашем парке. Начинаем его развивать и очень надеемся на то, что у нас получится восстановить промышленный потенциал Северного Крыма.

Корпорация надеется привлечь инвесторов на принципах долгосрочной аренды: размещаясь в корпусах завода, резиденты будут вкладывать деньги в реконструкцию существующих промышленных мощностей.

Территория Джанкойского машзавода, который не работал с середины 2000-х годов, представляет собой комплекс зданий и сооружений, где можно разместить производство любой сложности. Предполагается, что около шести гектаров займет промышленный технопарк, а индустриальный - более 20-ти. Всего это почти 70 тысяч квадратных метров производственных, складских и административных помещений, которым подходят подъездные пути, в том числе и железнодорожные.

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