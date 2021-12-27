В Крыму прошли крупные учения подразделений радиоэлектронной борьбы

На Крымском полуострове состоялись двусторонние учения подразделений связи и радиоэлектронной борьбы Черноморского флота, в которых задействовали более 500 военнослужащих и 50 единиц вооружения и военной техники.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев, связисты в полевых условиях развернули сеть широкополосного беспроводного доступа, организовали устойчивые каналы связи между подразделениями и командованием. Специалисты радиоэлектронной борьбы, чтобы сорвать переговоры, провели радиоразведку и подавили каналы связи.

Связисты переходили на резервные каналы проводной, радиорелейной и спутниковой связи, передавали срочные радиограммы с помощью шифровального оборудования в условиях помех. Подразделения связи ЧФ также подготовились к участию в отборочных этапах армейских международных игр "АрМИ-2022".

В учениях были задействованы командно-штабные машины Р-149МА1, цифровые комплексы связи, станции РЭБ "Красуха" и "Борисоглебск".