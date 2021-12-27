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27.12.2021 13:48
Рубрика: Власть

В Севастополе после снегопада уволен вице-губернатор по ЖКХ

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

В Севастополе отправлен в отставку вице-губернатор Николай Жигулин, курировавший сферу ЖКХ. Об этом сегодня сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Фото: скрин с видео
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Развожаев не стал уточнять, что именно стало причиной увольнения Жигулина, однако 25 декабря губернатор поручил провести служебную проверку в отношении директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгения Горлова и главы департамента транспорта Павла Иено после провала уборки снега, выпавшего в Севастополе 21-22 декабря. Последствия сильного снегопада не удавалось устранить несколько дней, возникли перебои в работе общественного транспорта, горожане оставили множество жалоб на страницах губернатора в соцсетях. Развожаев заявил, что сделает соответствующие выводы.

Жигулин проработал в правительстве Севастополя один год, ранее он возглавлял городское хозяйство Норильска.

Михаил Развожаев также назначил на должность исполняющего обязанности вице-губернатора Сергея Толмачева, который до этого два года работал советником губернатора. В ведении Толмачева будет сфера внутренней и информационной политики, а также работа Севприроднадзора.

Губернатор также сообщил, что после Нового года примет и другие кадровые решения.

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