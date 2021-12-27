В Севастополе после снегопада уволен вице-губернатор по ЖКХ

В Севастополе отправлен в отставку вице-губернатор Николай Жигулин, курировавший сферу ЖКХ. Об этом сегодня сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Развожаев не стал уточнять, что именно стало причиной увольнения Жигулина, однако 25 декабря губернатор поручил провести служебную проверку в отношении директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгения Горлова и главы департамента транспорта Павла Иено после провала уборки снега, выпавшего в Севастополе 21-22 декабря. Последствия сильного снегопада не удавалось устранить несколько дней, возникли перебои в работе общественного транспорта, горожане оставили множество жалоб на страницах губернатора в соцсетях. Развожаев заявил, что сделает соответствующие выводы.

Жигулин проработал в правительстве Севастополя один год, ранее он возглавлял городское хозяйство Норильска.

Михаил Развожаев также назначил на должность исполняющего обязанности вице-губернатора Сергея Толмачева, который до этого два года работал советником губернатора. В ведении Толмачева будет сфера внутренней и информационной политики, а также работа Севприроднадзора.

Губернатор также сообщил, что после Нового года примет и другие кадровые решения.