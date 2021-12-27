В Севастополе у мыса Фиолент после снегопада активизировался оползень

Новости

Власти Москвы планируют перевести поликлиники на цифровые электрокардиографы 10:53
Наталья Сергунина: В Москве утвержден предмет охраны исторических особняков Морозова и Рябушинского 10:31
Фрегат "Адмирал Чабаненко" вооружат 32 крылатыми ракетами 10:22
На ЦКАД украли ограждения на сумму более 2,5 миллиона рублей 10:21
Депутат предложил распространить действие "Пушкинской карты" на всех россиян 10:17
Детский омбудсмен назвала тюбинг и хлопушки главными рисками для детей 10:12
Путин поручил продолжить выплаты медикам за борьбу с коронавирусом 10:10
Косачев: Украина, возможно, пытается "потерять" Донбасс, но войти в НАТО 10:06
На Дону ослабили коронавирусные ограничения и разрешили корпоративы 10:02
"Газпром" вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал-Европа" 10:00
В России предложили снизить допустимый уровень алкоголя в крови водителя 10:00
Теннисист Рублев сдал положительный тест на коронавирус 09:56
Ракова: В Москве не планируют прекращать лечение больных COVID с помощью плазмы 09:49
Педиатр объяснил, как подготовиться к путешествию с ребенком 09:49
"Шереметьево" отчиталось перед ФАС по сделке с "Библио-Глобусом" 09:45
В Воронеже 140 тысяч человек остались без тепла 09:31
Финансист назвал худшие валюты 2021 года 08:58
Директор Европейского бюро ВОЗ высказался о признании "Спутника V" 08:57
Экономист напомнила о выплате январской пенсии в декабре 08:45
В Красноярском крае убили семью из четырех человек 06:57
Генсек ООН: Пандемия коронавируса не будет последней для человечества 06:46
Вирусолог Аграновский рассказал, чем опасен "омикрон"-штамм 06:37
В Приморье медведь напал на человека 06:17
Чернышенко: Цифровые паспорта испытают в Москве, Подмосковье и Татарстане 06:15
В ЕАО тигрица Светлая в третий раз стала мамой 06:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
27.12.2021 10:48
Рубрика: Происшествия

В Севастополе у мыса Фиолент после снегопада активизировался оползень

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Крупный обвал произошел в воскресенье, 26 декабря, в районе пляжа "Царский" у мыса Фиолент в Севастополе. Оползень разрушил тропу и лестницу, построенную дачниками для спуска к морю, частично завалил пляж. По словам очевидцев, грунт продолжает сыпаться со склона.

В Севастополе во время снегопада в многоэтажку ударила молния

В Севприроднадзоре связали происшествие с обильными осадками, которые прошли на полуострове на прошлой неделе. В результате на Фиоленте активизировался оползень, сохраняется угроза новых обвалов, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

На склоне, где произошел обвал, специалисты Севприроднадзора заметили глубокие трещины и нависающие глыбы. Глава ведомства Юлия Гаврилова отметила, что оползневые процессы в районе Фиолента активизировались после обильных осадков и резкого перепада температур. Она попросила жителей и гостей города не посещать в этих местах пляжи, не гулять по склонам - сейчас находится там опасно для жизни.

Царский пляж относится к диким пляжам Фиолента и расположен под участком активного оползня. Он популярен у отдыхающих, хотя здесь часто происходят обвалы. Так, в июне этого года после ливней, вызвавших наводнение в Крыму, в районе пляжа Царский сошел оползень. Туристы, которые в это время отдыхали на берегу, чудом спаслись.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

Косачев: Украина, возможно, пытается "потерять" Донбасс, но войти в НАТО
В России предложили снизить допустимый уровень алкоголя в крови водителя
Чернышенко: Цифровые паспорта испытают в Москве, Подмосковье и Татарстане
Главный тренер сборной России объяснил причины поражения от шведов на МЧМ
Путин: Российские спасатели - среди лучших
ВС РФ разрешил доказывать факт удаленной работы с помощью электронной переписки
Жданов: В теневом сегменте интернета сформировался рынок заказных убийств