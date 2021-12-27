В Севастополе у мыса Фиолент после снегопада активизировался оползень

Крупный обвал произошел в воскресенье, 26 декабря, в районе пляжа "Царский" у мыса Фиолент в Севастополе. Оползень разрушил тропу и лестницу, построенную дачниками для спуска к морю, частично завалил пляж. По словам очевидцев, грунт продолжает сыпаться со склона.

В Севприроднадзоре связали происшествие с обильными осадками, которые прошли на полуострове на прошлой неделе. В результате на Фиоленте активизировался оползень, сохраняется угроза новых обвалов, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

На склоне, где произошел обвал, специалисты Севприроднадзора заметили глубокие трещины и нависающие глыбы. Глава ведомства Юлия Гаврилова отметила, что оползневые процессы в районе Фиолента активизировались после обильных осадков и резкого перепада температур. Она попросила жителей и гостей города не посещать в этих местах пляжи, не гулять по склонам - сейчас находится там опасно для жизни.

Царский пляж относится к диким пляжам Фиолента и расположен под участком активного оползня. Он популярен у отдыхающих, хотя здесь часто происходят обвалы. Так, в июне этого года после ливней, вызвавших наводнение в Крыму, в районе пляжа Царский сошел оползень. Туристы, которые в это время отдыхали на берегу, чудом спаслись.