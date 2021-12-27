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27.12.2021 19:14
Рубрика: Власть

В Симферополе открыли реконструированный комплекс "Крым-СПОРТ"

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Бывший спорткомплекс "Динамо", а ныне "Крым-СПОРТ" на улице Декабристов в крымской столице открыл свои двери после шести лет реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба Государственного совета Крыма.

Фото: Пресс-служба администрации Феодосии
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Планировать возрождение комплекса начали еще в 2014 году, сразу после включения республики в состав России. Тогда в качестве альтернативы рассматривалась возможность полного сноса старого здания, построенного в начале 1970-х годов, чтобы на его месте выстроить новый спорткомплекс.

- После консультаций с архитекторами и проектировщиками было решено восстановить центр и наполнить его новым содержанием в соответствии с современными стандартами РФ, - рассказал спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

Реконструкция комплекса началась в 2016 году в рамках реализации республиканской адресной инвестиционной программы. В обновленном четырехэтажном спорткомплексе размещены тренировочный зал борьбы на 30 человек, зал тяжелой атлетики на 40 спортсменов, тренажерный зал, универсальный крытый спортзал для соревнований и тренировочных занятий по разным видам единоборств с трибунами на тысячу мест, художественной гимнастике, волейболу и баскетболу. Кроме того, в центре предусмотрены комнаты отдыха для спортсменов, инвентарные помещения, тренерские, раздевалки, душевые, санузлы, в том числе для маломобильных групп населения.

Первую очередь реконструированного объекта, включающую гимнастический зал, вестибюль, гардероб, тренировочный зал борьбы и тяжелой атлетики открыли в декабре 2019 года. А теперь весь комплекс стал доступен для жителей Симферополя. Общая стоимость строительно-монтажных работ на объекте составила около одного миллиарда рублей.

Справка "РГ"

Из стен спорткомплекса "Динамо" вышли четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Екатерина Серебрянская, победители и призеры многих мировых, европейских и региональных турниров в различных спортивных дисциплинах.

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