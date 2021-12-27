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27.12.2021 13:57
Рубрика: Общество

За сутки в Ростове выпала почти месячная норма снега

Текст: Николай Грищенко

В Ростове-на-Дону за сутки, 26 декабря, выпало больше половины месячной нормы снега - свыше 30 мм. В расчистке дорог и улиц задействовано 220 единиц техники, в том числе 110 комбинированных, а также 2100 дворников и сотрудников управляющих компаний.

Фото: скрин с видео
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По словам главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, коммунальными службами израсходовано 1180 тонн реагентов и пескопасты. Снег вывозится на 12 специальных площадок. Дворниками убрано около 1 100 тонн снежных масс.

"Прошу горожан с пониманием отнестись к сегодняшней ситуации на дорогах. И пешеходов, и автомобилистов. Не бросайте машины где попало - это затрудняет работу спецтехники. По возможности лучше пересесть на общественный транспорт", - обратился к ростовчанам градоначальник.

В связи со снегопадом в Ростовской области службы экстренного реагирования функционируют в усиленном режиме. Прийти на помощь застрявшим в снежных заторах автомобилистам готовы 94 тягача и более 100 единиц автотехники повышенной проходимости.

Сообщить о неисправностях систем тепло- и водоснабжения жители Ростовской области могут по круглосуточным телефонам министерства ЖКХ региона: (863) 240-13-60 и 240-13-79.

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