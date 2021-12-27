Фото: Шестилетний житель Екатеринбурга стал пилотом самолета

Три желания исполнил полпред РФ в УрФО Владимир Якушев на Всероссийской акции "Елка желаний" благотворительного проекта "Мечтай со мной", сняв с новогоднего дерева круглые картонки с детскими просьбами.

Два из них - вполне осязаемые: восьмилетний Егор Гребенюк попросил баян "Этюд", а пятилетний Арсений Юмашев - синтезатор. Шестилетний Миша Лянка захотел… впечатлений. В будущем мальчишка видит себя пилотом самолета, поэтому загадал экскурсию по настоящему воздушному судну.

Дед Мороз был рад исполнить столь необычную мечту, и в минувшие выходные с папой, мамой и младшей сестренкой Миша приехал в екатеринбургский аэропорт Кольцово. Поднялся по трапу в новый самолет Airbus A-320neo, пару дней назад поступивший на службу в компанию "Уральские авиалинии", посидел в кабине за штурвалом, затем прошелся по ангару, где готовят технику к рейсам. С видом знатока будущий первоклассник рассказывал взрослым, что такое стойки и топливный насос.

- Больше всего мне понравилось, как чинят, как готовят самолеты к полету. Но сам я хочу стать не техником, а пилотом, - рассказал паренек журналистам. - Спасибо, Дедушка Мороз. Привет тебе!

Впечатлениями после визита на самолетную базу поделилась и Елена Лянка, мама Миши: "Мы писали желание наудачу и не особо верили, что оно сбудется, но все получилось. Сын в восторге! Точно знаю, что он пронесет это воспоминание через всю жизнь".

Полпред Владимир Якушев отметил, что в этом году на "Елке желаний" замечена небывалая прежде активность: дарителей стало больше примерно в девять раз.

- Новый год всегда ассоциируется со сказкой, а акция формирует у детей искреннюю веру в добро, - подчеркнул он, и рассказал, что и сам мечтал стать летчиком, готовился поступать в училище, но жизнь сложилась иначе.

Напомним, что "Елку желаний" придумали в 2014 году. Через четыре года она вошла в президентскую платформу "Россия - страна возможностей" и приобрела статус Всероссийской. Акция призвана помочь людям, находящимся в трудной ситуации. С 15 ноября 2021 года по 28 февраля 2022 года планируется исполнить тысячи заветных желаний детей, находящихся без попечения родителей или с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, а также детей и пенсионеров старше 60 лет с ограниченными возможностями здоровья или состоянием здоровья, угрожающим их жизни.