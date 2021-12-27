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27.12.2021 17:48
Рубрика: Общество

Какой будет погода на Урале в новогоднюю ночь

Текст: Анна Ласточкина

В Свердловской области в первых числах 2022 года ожидается теплая погода.

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Регион будет находиться на периферии гребня антициклона, поэтому сильных морозов не будет. Об этом сообщила журналистам главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко, пишет ТАСС.

В праздничные дни будет тепло. Ожидается, что ночью будет не ниже 8-13 градусов мороза. А днем - 5-10 со знаком "минус". Исключение составит север региона, там будет холоднее на пять градусов и очень мало осадков. В целом, снег может пойти только 2 января и перед Рождеством.

Похолодание начнется с 7 января. Будет 15-20 градусов мороза в южной части области и -25 на севере.

По данным прогноза погоды, ночью 31 декабря в Екатеринбурге ожидается -12,-11 градусов, в Нижнем Тагиле -12,-13, в Серове -16, -14.

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