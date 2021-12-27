На Урале СК проверит трансляцию с издевательствами над ребенком

Следственный комитет Свердловской области начал проверку после появления в соцсети онлайн-трансляции, во время которой мужчина издевался над своей маленькой дочкой.

Житель Краснотурьинска унижал ребенка, оскорблял, замахивался на малышку и доводил ее до слез.

"Проводится проверка сообщения СМИ о совершении 33-летним мужчины в отношении своей пятилетней дочери противоправных действий, которые транслировались в прямом эфире", - сообщил пресс-секретарь ведомства Александр Шульга.

Планируется опросить возможных очевидцев инцидента, проверить семью, в которой воспитывается девочка.