На Урале впервые за одну операцию удалили опухоль и сделали новую челюсть

В Свердловской области впервые во время одной операции доктора удалили у пациентки опухоль челюсти и сразу провели реконструкцию с протезированием.

Операция продлилась 13 часов. В ней были задействованы челюстно-лицевые хирурги, онколог, пластический хирург, а также другие специалисты.

Новообразование угнездилось в нижней челюсти женщины. "Лет 10-15 лет назад пациентка бы осталась с искалеченным лицом, не могла бы принимать пищу, общаться и даже нормально дышать", - говорит доктор Александр Медунецкий, руководитель отделения хирургии головы и шеи Преображенской клиники.

Сейчас за одну операцию врачи смогли восстановить все жизненно важные функции и лицевую эстетику.

"Они удалили пациентке опухоль с частью нижней челюсти, включая поврежденные зубы, параллельно провели забор малоберцового трансплантата с сосудами голени и переместили его в зону дефекта. Дополнительно к этому была выполнена установка дентальных имплантатов в перенесенные ткани и протезирование зубов", - рассказали в департаменте информационной политики региона.

Как отметил Александр Медунецкий, операция была виртуально смоделирована совместно с инженером - то есть ее результат был прогнозируемым.