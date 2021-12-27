Покупателя SIM-карты отправили в колонию за снятие денег с карты прежнего владельца

Суд в Тюменской области отправил в колонию местного жителя, воспользовавшегося мобильным банком прежнего владельца SIM-карты. Дело в том, что новый номер, который приобрел житель города Ялуторовск Александр К., уже был в употреблении. И к нему оказалась привязанной чужая карта.

"Как следует из материалов уголовного дела, в период с 29 июня 2020 года по 5 июля 2020 года гражданин находился у себя в доме и увидел, что на планшет пришло смс-сообщение о списании денег с банковской карты, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Тюменской области. - Понимая, что банковский счет ему не принадлежит, решил проверить наличие денег на нем, отправив смс на номер 900, где получил ответ. Убедившись, что средства имеются и понимая, что это чужой счет, он 8 июля 2020 года перевел с него себе путем смс 3 тысячи рублей".

История типичная. Сегодня купить "чистый" номер телефона, не имеющий никакой истории, уже достаточно сложно. Есть большая вероятность, что он уже был чьим-то. По данным экспертов, более 60 процентов номеров, продающихся в салонах связи, уже были в употреблении.

"Каждому оператору выделен определенный номерной диапазон, который постепенно выбирается абонентами. Соответственно, операторы вынуждены вновь выпускать в оборот ранее изъятые номера", - поясняют в пресс-службе одного из сотовых операторов.

Поэтому, если долго не пользоваться номером и не платить за него, сотовая компания вновь выставит его на продажу. Нередко бывает, что люди забывают отвязать от брошеного ими номера свои банковские карты, и тем ввергают в соблазн новых владельцев.

Но для тех, кто поддался соблазну, плохая новость: их действия суды приравнивают к краже. А остаться незамеченным, снимая деньги со своего номера, но чужой карты, практически невозможно.

Более 60 процентов номеров, продающихся в салонах сотовой связи, уже были в употреблении. Зачастую к ним привязаны карты прежних хозяев

"В судебном заседании подсудимый вину не признал, при этом не отрицал, что деньги переводил, - сообщают в объединенной пресс-службе судов региона. - Пояснил, что в июле 2020 года проживал с бабушкой и работал электромонтером. Они приобрели планшет, в котором было 2 сим-карты, одна шла в комплекте (номер которой он не знал), вторая была К. У мужчины имелись две банковские карты - виртуальная и обычная. Летом 2020 года он зашел через планшет в мобильный банк и увидел, что на виртуальной карте имеются деньги - 3 тысячи рублей, которые он перевел на пластиковую. После чего ему позвонил его начальник и сказал, что его разыскивают сотрудники полиции. Позже понял, что перевел деньги не со своей карты".

Иными словами, мужчина пытался убедить, что взял чужие деньги случайно. Мол, думал, что берет свое. Суд этому не поверил, и отправил К. на три года в колонию.

"Доказательства свидетельствуют о том, что он знал, что это не его банковский счет и умышленно перевел деньги. В смс-уведомлениях он мог увидеть номер карты и сумму денег, которые ему не принадлежат", пояснили в суде.