В Магнитогорске задержали автора Telegram-канала с детской порнографией

В городе Магнитогорске Челябинской области задержан основатель Telegram-канала, на котором размещалась порнографические материалы с изображением несовершеннолетних. Им оказался 26-летний местный житель, сообщили в понедельник в следственном управлении СК региона.

По информации представителя ведомства Владимира Шишкова, после того, как в СМИ появилась информация о деятельности Telegram-канала с порнографией, материалы дела в кратчайшее время были переданы из органов внутренних дел в СК.

- В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий задержан 26-летний житель Магнитогорска, который попытался скрыть запрещенную информацию, удалив все публикации. Однако следствие получило доказательства его причастности к незаконной деятельности. - сообщил пресс-секретарь СК.

Молодому человеку предъявлено обвинение по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.