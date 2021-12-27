Россельхознадзор ограничил ввоз птицы из ЕС из-за гриппа

Россельхознадзор ввел ограничения на поставки птицы из Нидерландов и Португалии, сообщили в ведомстве.

Причиной для этого стала ухудшающаяся ситуация с высокопатогенным птичьим гриппом на территории европейских стран. С 16 декабря был запрещен ввоз птицы и птицеводческой продукции из Португалии, а с 27 декабря аналогичные ограничения действуют для провинции Оверэйссел в Нидерландах.

Нельзя ввозить живую птицу, мясо, яйцо, некоторую готовую продукцию, а также корма и добавки. Кроме того, запрещается транзит по РФ живой птицы из указанных территории.