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27.12.2021 01:43
Рубрика: Экономика

Россияне назвали главные события в жилищной сфере

Текст: Марина Трубилина
Главным событием уходящего года в жилищной сфере для россиян стал рост цен на стройматериалы. Это следует из опроса, проведенного ДОМ.РФ и ВЦИОМ.

Подорожание стройматериалов, как главное событие года в жилищной сфере, отметили 46 процентов опрошенных. Это связано с тем, что необходимость в покупке стройматериалов возникает не только при строительстве, но и при ремонте на даче или в квартире.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Среди пяти "призовых" мест три связаны с программами поддержки семей с детьми, отмечают в ДОМ.РФ. В частности, 44 процента респондентов упомянули в числе главных событий продолжение выплат материнского капитала семьям с первенцами (на них программа маткапитала была расширена в 2020 году). Для 40 процентов опрошенных главным событием стало распространение "Семейной ипотеки" на семьи с одним ребенком и продление программы до 2024 года. В топ-5 важнейших событий года вошла также новость о потенциальной выплате 1 миллион рублей на третьего ребенка семьям на Дальнем Востоке (37 процентов).

На четвертом месте среди событий - льготная ипотека на ИЖС (38 процентов опрошенных). Пятое место делит с дальневосточной выплатой на третьего ребенка рост цен на недвижимость.

В число важных событий включены также продление льготной ипотеки, дефицит стройматериалов, рост желающих жить в индивидуальном доме, продление "дачной амнистии", "гаражная амнистия", подорожание аренды жилья, повышение ставок по ипотеке, расширение "Дальневосточной ипотеки", цифровизация сделок с жильем и ипотекой, завершение реформы долевого строительства и нехватка иностранной рабочей силы на стройках.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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"Результаты исследования показывают, что поддержка семей с детьми - ключевое для россиян направление государственной политики в жилищной сфере. Помогая таким семьям улучшить жилищные условия, государство не только повышает доступность жилья и качество жизни граждан, но и создает условия для долгосрочного улучшения демографической ситуации. Мы видим по опросам, что наличие собственного, комфортного, удобного жилья - один из важнейших факторов при принятии гражданами решения о рождении детей", - говорит руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. Адресная поддержка семей с детьми при покупке жилья создает устойчивый спрос на рынке жилья, при этом не приводя к его перегреву и росту цен, подчеркивают в ДОМ.РФ.

При этом люди разного возраста считают главными разные события. Так, для участников опроса в возрасте 18-24 лет наиболее важно расширение "Семейной ипотеки". Участники 35-44 лет посчитали главными событиями рост цен на стройматериалы и продолжение выплат маткапитала на первенца. Для участников в возрасте 25-34 лет и старше 45 лет главное событие - опять же подорожание стройматериалов.

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