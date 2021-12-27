Сергей Шойгу открыл в Подмосковье новогодний фестиваль

В преддверии Нового года на территории подмосковного Музейного комплекса "Дорога памяти" рядом с главным храмом Вооруженных сил и парком "Патриот" проходит организованный Минобороны России праздничный фестиваль "Зимняя сказка".

На церемонии его открытия глава военного ведомства России Сергей Шойгу сказал, что в этом году фестиваль стал еще ярче и красочнее.

"Круг активностей для всей семьи значительно расширился: помимо увеличенной площади катка и горок, появились хоккейная площадка, масса новых спортивных и интерактивных развлечений, - подчеркнул министр обороны. - Здесь сделано все, чтобы вы могли эти зимние новогодние рождественские каникулы достойно отметить. Потому что все очень и очень много трудились".

Вместе с юными помощниками Шойгу дал старт праздничной эстафете и зажег 50 тысяч огоньков на 30-метровой ели. "Зимняя сказка" в Подмосковье будет открыта для посещения более двух месяцев - до 6 марта будущего года.

Гостей фестиваля ждет целая масса развлечений, в том числе спуск с тюбинговых горок и езда на квадроциклах. У каждого посетителя также будет возможность прокатиться на упряжке собак-хаски или оленей либо на русской тройке. А еще - проехаться на коньках по катку площадью 5,5 тысячи кв. метров.

Сергей Шойгу такую возможность тоже не упустил. Он надел коньки и проехался по свеженькому льду. Вообще с зимними видами спорта министр обороны, что называется, "на ты". Хотя свободного времени у него почти не бывает, Шойгу выкраивает час-другой, чтобы выйти на ледовую арену вместе с коллегами по Ночной хоккейной лиги.

Что же касается фестиваля "Зимняя сказка", то в день его открытия Сергей Шойгу зашел в хоккейную "коробку", чтобы приветствовать и напутствовать игроков двух детских армейских команд - ЦСКА и СКА.

Гости новогоднего фестиваля "Зимняя сказка" смогут проехать на коньках по большому катку - его площадь 5,5 тысячи квадратных метров

В первый день фестиваля для семей военнослужащих в парке "Патриот" организовали турнир по Ice Cross DownHill - скоростному спуску на коньках. Он открыл серию соревнований, площадкой для которых станет одна из самых длинных в мире трасс по этому виду спорта. Она растянулась на целые полкилометра.

Справка "РГ"

В рамках зимнего фестиваля, который впервые провели в начале 2021 года, в парке "Патриот" работала крупнейшая новогодняя площадка Подмосковья. В нее входило несколько зон для отдыха. В том числе - тюбинговый спуск длиной более 50 метров и ледовый каток площадью свыше 3 тысяч квадратных метров.

А саму новогоднюю площадку торжественно открыли 26 декабря 2020 года. По данным Минобороны России, с тех пор там побывали более 500 тысяч человек. Всего в нынешнем году территорию Музейного комплекса "Дорога памяти" и главный храм Вооруженных сил посетили около 2 миллионов человек.

Между тем

В Минобороны России под руководством Сергея Шойгу организовали ведомственную новогоднюю благотворительную акцию "Елка желаний".

В этом проекте, входящем в президентскую платформу "Россия - страна возможностей", военное министерство участвует впервые. И Минобороны России обратилось к организаторам акции с инициативой - передать письма детей из разных регионов страны, чьи мечты и желания непосредственно связаны с армией и флотом. Этими посланиями украсили установленную в здании военного ведомства праздничную новогоднюю елку.

Таких же красавиц поставили во всех военных округах, на флотах и флотилиях, в объединениях и соединениях. Вместе с игрушками елки украсили детскими письмами, которые военные прочтут и высказанные там пожелания обязательно исполнят.

"Елка желаний" приурочена к новогодним праздникам и призвана подарить чувство новогоднего волшебства людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации", - рассказали в Минобороны России. Там напомнили, что эта акция проходит в нашей стране в четвертый раз, и в минувшие годы таким образом были исполнены более 21 тысячи желаний.